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Motorola Moto G84 5G против Edge 30 Neo

70 из 100
Motorola Moto G84 5G
VS
63 из 100
Motorola Edge 30 Neo
Motorola Moto G84 5G
Motorola Edge 30 Neo

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2023 года Motorola Moto G84 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 695 , против 6.28-дюймового Motorola Edge 30 Neo, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G84 5G
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4020 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Motorola Edge 30 Neo
  • Поддержка беспроводной зарядки на 5 Вт
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 30W)
  • Весит на 13.3 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G84 5G
vs
Edge 30 Neo

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED POLED
Размер 6.5 дюймов 6.28 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 419 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1300 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1000 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.5%
ШИМ (PWM) - 730 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Moto G84 5G
н/д
Edge 30 Neo
994 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160 мм 152.9 мм
Ширина 74.4 мм 71.2 мм
Толщина 7.6 мм 7.75 мм
Вес 168.3 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость IP54 IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Красный Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Moto G84 5G
85.7%
Edge 30 Neo +2%
87.5%

Производительность

Тестируем Motorola Moto G84 5G и Motorola Edge 30 Neo в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 619
GPU-ядер 256 256
Частота GPU 950 МГц 950 МГц
FLOPS ~486.4 Гфлопс ~486.4 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G84 5G
670
Edge 30 Neo +2%
681
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G84 5G
1922
Edge 30 Neo +3%
1979
AnTuTu Benchmark 9
Moto G84 5G
н/д
Edge 30 Neo
399337
CPU - 118163
GPU - 101975
Memory - 69029
UX - 112276
Total score - 399337
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 36.3 °C
Stability - 99%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1205
PCMark 3.0
Moto G84 5G
н/д
Edge 30 Neo
10139
Web score - 9362
Video editing - 4499
Photo editing - 20589
Data manipulation - 8349
Writing score - 14787
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI My UX -
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4020 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (92% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 09:32 ч.
Просмотр видео - 14:15 ч.
Игры - 05:51 ч.
Режим ожидания - 92 ч.
Общая автономность
Moto G84 5G
н/д
Edge 30 Neo
29:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G84 5G vs Motorola Edge 30 Neo
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 2 (64 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6464 x 4864
Апертура f/2.5 f/2.4
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G84 5G
н/д
Edge 30 Neo
88.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2023 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 30 Вт Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G84 5G более удачной покупкой.

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