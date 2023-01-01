Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 сентября 2023 года Motorola Edge 40 Neo с экраном 6.55" и чипом MediaTek Dimensity 7030, против 6.28-дюймового Motorola Edge 30 Neo, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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