Motorola Razr Plus Дисплей: 6.9" AMOLED - 1080 x 2640

6.9" AMOLED - 1080 x 2640 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Камера: 2 (12 MP + 13 MP)

2 (12 MP + 13 MP) Батарея: 3800 мАч

3800 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 188.5 г.

Обзор Дисплей 88 Камера 73 Производительность 76 Игры 75 Батарея 64 Коммуникации 82 Итоговая оценка 75

Преимущества и недостатки Кроме большого основного дисплея, есть дополнительный, который обладает хорошим запасом яркости

Кроме большого основного дисплея, есть дополнительный, который обладает хорошим запасом яркости Предлагает защиту своих внутренностей от попадания влаги

Предлагает защиту своих внутренностей от попадания влаги Привлекательный внешний и удобный складывающийся форм-фактор

Привлекательный внешний и удобный складывающийся форм-фактор Камера спереди отлично себя показала, сверхширокоугольная тоже радует своими детализированными снимками

Камера спереди отлично себя показала, сверхширокоугольная тоже радует своими детализированными снимками Производитель обещает 3 года выпуска крупных обновлений В большинстве случаев экран будет работать на частоте 120 Гц, вместо заявленных 165 Гц

В большинстве случаев экран будет работать на частоте 120 Гц, вместо заявленных 165 Гц Существенно теряет производительность из-за чрезмерного нагрева

Существенно теряет производительность из-за чрезмерного нагрева Автономность оказалась слабой, а время зарядки, тем более беспроводной, не впечатляет

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Razr Plus

Экран Тип AMOLED Размер 6.9 дюймов Разрешение 1080 x 2640 пикселей Соотношение сторон 22:9 Плотность пикселей 413 точек на дюйм Частота обновления 165 Гц Адаптивная частота обновления Да Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Соотношение экрана к корпусу 85.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Реальная пиковая яркость (авто) 1055 нит

Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Razr Plus Высота 170.83 мм Ширина 73.95 мм Толщина 6.99 мм Вес 188.5 граммов Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Синий, Красный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.1%

Производительность Все характеристики чипа Motorola Razr Plus и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц FLOPS ~2765 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1288 Geekbench 5 (многоядерный) 3668 AnTuTu Benchmark 9 1061209 CPU 333083 GPU 310099 Memory 208685 UX 200258 Total score 1061209 Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark 9 - 46 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI My UX

Батарея Объем 3800 мАч Макс. мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (5 Вт) Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Время полной зарядки 1:27 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 09:24 ч. Просмотр видео 12:12 ч. Игры 04:06 ч. Режим ожидания 93 ч. Общая автономность 27:32 ч.

Камеры Спецификации и тестирование камер Razr Plus Основная камера Матрица 12 мегапикселей Разрешение фото 4032 x 3024 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 108° Количество объективов 2 (12 МП + 13 МП) Основной объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.5

- Сенсор: 1/2.55"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/3"

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.4 Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM850/900/1800/1900; 3G сети WCDMA 1/2/4/5/8 4G сети 4G: B1/2/3/4/5//7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/46/48/66/71 Поддержка 5G Да

Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Июнь 2023 года Дата начала продаж Июнь 2023 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Razr Plus могут отличаться в зависимости от региона.