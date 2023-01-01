Motorola Razr Plus
- Дисплей: 6.9" AMOLED - 1080 x 2640
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Камера: 2 (12 MP + 13 MP)
- Батарея: 3800 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 188.5 г.
Обзор
Дисплей
88
Камера
73
Производительность
76
Игры
75
Батарея
64
Коммуникации
82
Итоговая оценка
75
Преимущества и недостатки
- Кроме большого основного дисплея, есть дополнительный, который обладает хорошим запасом яркости
- Предлагает защиту своих внутренностей от попадания влаги
- Привлекательный внешний и удобный складывающийся форм-фактор
- Камера спереди отлично себя показала, сверхширокоугольная тоже радует своими детализированными снимками
- Производитель обещает 3 года выпуска крупных обновлений
- В большинстве случаев экран будет работать на частоте 120 Гц, вместо заявленных 165 Гц
- Существенно теряет производительность из-за чрезмерного нагрева
- Автономность оказалась слабой, а время зарядки, тем более беспроводной, не впечатляет
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Razr Plus
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.9 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2640 пикселей
|Соотношение сторон
|22:9
|Плотность пикселей
|413 точек на дюйм
|Частота обновления
|165 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1400 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
1055 нит
Дизайн и корпус
|Высота
|170.83 мм
|Ширина
|73.95 мм
|Толщина
|6.99 мм
|Вес
|188.5 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|900 МГц
|FLOPS
|~2765 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1288
Geekbench 5 (многоядерный)
3668
AnTuTu Benchmark 9
1061209
|CPU
|333083
|GPU
|310099
|Memory
|208685
|UX
|200258
|Total score
|1061209
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|My UX
Батарея
|Объем
|3800 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:27 ч.
|Веб-серфинг
|09:24 ч.
|Просмотр видео
|12:12 ч.
|Игры
|04:06 ч.
|Режим ожидания
|93 ч.
Общая автономность
27:32 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|108°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.4
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM850/900/1800/1900;
|3G сети
|WCDMA 1/2/4/5/8
|4G сети
|4G: B1/2/3/4/5//7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/46/48/66/71
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Razr Plus могут отличаться в зависимости от региона.