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Motorola Razr Plus

Motorola Razr Plus
  • Дисплей: 6.9" AMOLED - 1080 x 2640
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Камера: 2 (12 MP + 13 MP)
  • Батарея: 3800 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 188.5 г.

Обзор

Дисплей
88
Камера
73
Производительность
76
Игры
75
Батарея
64
Коммуникации
82
Итоговая оценка
75

Преимущества и недостатки

  • Кроме большого основного дисплея, есть дополнительный, который обладает хорошим запасом яркости
  • Предлагает защиту своих внутренностей от попадания влаги
  • Привлекательный внешний и удобный складывающийся форм-фактор
  • Камера спереди отлично себя показала, сверхширокоугольная тоже радует своими детализированными снимками
  • Производитель обещает 3 года выпуска крупных обновлений
  • В большинстве случаев экран будет работать на частоте 120 Гц, вместо заявленных 165 Гц
  • Существенно теряет производительность из-за чрезмерного нагрева
  • Автономность оказалась слабой, а время зарядки, тем более беспроводной, не впечатляет

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Motorola Razr Plus

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 22:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Соотношение экрана к корпусу 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
1055 нит

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Razr Plus
Высота 170.83 мм
Ширина 73.95 мм
Толщина 6.99 мм
Вес 188.5 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.1%

Производительность

Все характеристики чипа Motorola Razr Plus и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
FLOPS ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1288
Geekbench 5 (многоядерный)
3668
AnTuTu Benchmark 9
1061209
CPU 333083
GPU 310099
Memory 208685
UX 200258
Total score 1061209
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI My UX

Батарея

Объем 3800 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:27 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:24 ч.
Просмотр видео 12:12 ч.
Игры 04:06 ч.
Режим ожидания 93 ч.
Общая автономность
27:32 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Razr Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 108°
Количество объективов 2 (12 МП + 13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.4
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM850/900/1800/1900;
3G сети WCDMA 1/2/4/5/8
4G сети 4G: B1/2/3/4/5//7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/46/48/66/71
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июнь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Razr Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (3 голосов)

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