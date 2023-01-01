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Motorola Razr Plus против Apple iPhone 13

75 из 100
Motorola Razr Plus
VS
75 из 100
Apple iPhone 13
Motorola Razr Plus
Apple iPhone 13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2023 года Motorola Razr Plus с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Razr Plus
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (1055 против 836 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 573 мАч более емким аккумулятором – 3800 против 3227 мАч
  • Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 20W)
Причины выбрать Apple iPhone 13
  • На 32% лучшая автономность (36:13 vs 27:32 часов)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola
  • На 11% выше плотность пикселей (460 vs 413 PPI)
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1743 и 1288 баллов
  • Весит на 14.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Razr Plus
vs
iPhone 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.9 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2640 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 22:9 19.5:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея - Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 129%
ШИМ (PWM) - 609 Гц
Время отклика - 7.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Razr Plus +26%
1055 нит
iPhone 13
836 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 170.83 мм 146.7 мм
Ширина 73.95 мм 71.5 мм
Толщина 6.99 мм 7.65 мм
Вес 188.5 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP52 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Razr Plus
85.1%
iPhone 13 +1%
86%

Производительность

Тестируем Motorola Razr Plus и Apple iPhone 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Apple A15 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Apple A15 GPU
Частота GPU 900 МГц 1200 МГц
FLOPS ~2765 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Razr Plus
1288
iPhone 13 +35%
1743
Geekbench 5 (многоядерный)
Razr Plus
3668
iPhone 13 +28%
4687
AnTuTu Benchmark 9
Razr Plus +31%
1061209
iPhone 13
810390
CPU 333083 202276
GPU 310099 340827
Memory 208685 132614
UX 200258 128546
Total score 1061209 810390
3DMark Wild Life Performance
Razr Plus
н/д
iPhone 13
8717
Пиковая температура корпуса - 45.7 °C
Stability - 79%
Graphics test - 52 FPS
Graphics score - 8717
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 15 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI My UX -
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Объем 3800 мАч 3227 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:27 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:24 ч. 13:11 ч.
Просмотр видео 12:12 ч. 14:33 ч.
Игры 04:06 ч. 05:31 ч.
Режим ожидания 93 ч. 123 ч.
Общая автономность
Razr Plus
27:32 ч.
iPhone 13 +32%
36:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Razr Plus vs Apple iPhone 13
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 108° 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 13 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Razr Plus
н/д
iPhone 13
133
Качество видео
Razr Plus
н/д
iPhone 13
144
Итоговая оценка камеры
Razr Plus
н/д
iPhone 13
125

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Razr Plus
н/д
iPhone 13
83.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июнь 2023 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и коммуникации - выбирайте Motorola Razr Plus, а если камера, программное обеспечение, автономность, корпус и звук – то Apple iPhone 13.

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