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Motorola Razr Plus против Apple iPhone 14 Pro

75 из 100
Motorola Razr Plus
VS
85 из 100
Apple iPhone 14 Pro
Motorola Razr Plus
Apple iPhone 14 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2023 года Motorola Razr Plus с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Razr Plus
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 3800 против 3200 мАч
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 17.5 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 31% лучшая автономность (36:11 vs 27:32 часов)
  • На 71% выше максимальная яркость экрана (1804 против 1055 нит)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola
  • На 11% выше плотность пикселей (460 vs 413 PPI)
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1862 и 1288 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Razr Plus
vs
iPhone 14 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.9 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2640 пикселей 1179 x 2556 пикселей
Соотношение сторон 22:9 19.5:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея - Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Razr Plus
1055 нит
iPhone 14 Pro +71%
1804 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 170.83 мм 147.5 мм
Ширина 73.95 мм 71.5 мм
Толщина 6.99 мм 7.85 мм
Вес 188.5 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость IP52 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Черный, Серебристый, Золотистый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Razr Plus
85.1%
iPhone 14 Pro +2%
87%

Производительность

Тестируем Motorola Razr Plus и Apple iPhone 14 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Apple A16 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Apple A16 GPU
Частота GPU 900 МГц -
FLOPS ~2765 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Razr Plus
1288
iPhone 14 Pro +45%
1862
Geekbench 5 (многоядерный)
Razr Plus
3668
iPhone 14 Pro +46%
5348
AnTuTu Benchmark 9
Razr Plus +11%
1061209
iPhone 14 Pro
956250
CPU 333083 248495
GPU 310099 393310
Memory 208685 162433
UX 200258 143811
Total score 1061209 956250
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 41.2 °C
Stability - 79%
Graphics test - 59 FPS
Graphics score - 9877
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 16 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI My UX -

Батарея

Объем 3800 мАч 3200 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:27 ч. 1:41 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:24 ч. 12:35 ч.
Просмотр видео 12:12 ч. 15:45 ч.
Игры 04:06 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 93 ч. 120 ч.
Общая автономность
Razr Plus
27:32 ч.
iPhone 14 Pro +31%
36:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Razr Plus vs Apple iPhone 14 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 108° 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 13 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.4 f/1.9
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Razr Plus
н/д
iPhone 14 Pro
89.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июнь 2023 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro более удачной покупкой.

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