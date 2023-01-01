Nokia G22
- Дисплей: 6.5" IPS LCD - 720 x 1600
- Чип: Unisoc T606
- Камера: 3 (50 MP + 2 MP + 2 MP)
- Батарея: 5050 мАч
- OS: Android 12
- Вес: 192.23 г.
Технические характеристики Nokia G22 были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.
Обзор
Дисплей
62
Производительность
25
Батарея
75
Камера
51
Коммуникации
74
Итоговая оценка
56
Преимущества и недостатки
- Неплохой 90-герцовый IPS-дисплей
- 50-мегапиксельная камера позволяет запечатлить момент в высоком качестве
- Емкая батарея в паре с 20-ваттной быстрой зарядкой предлагают отличный опыт использования смартфона
- Сертифицированный по стандарту IP52, что делает его влаго и пылезащищенным
- Продуманный дизайн, упрощяющий ремонт устройства
- Малопроизводительный процессор без поддержки 5G
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа G22
62
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.1%
59
Дизайн и корпус
|Высота
|165 мм
|Ширина
|76.19 мм
|Толщина
|8.48 мм
|Вес
|192.23 грамма
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.1%
25
Производительность
|Чипсет
|Unisoc T606
|Макс. частота
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|1 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP1
|Частота GPU
|650 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
314
Geekbench 5 (многоядерный)
1197
AnTuTu Benchmark 9
164706
Память
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
58
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
75
Батарея
|Объем
|5050 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
51
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
74
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|2G сети
|GSM 850, 900, 1800, 1900
|3G сети
|WCDMA 1, 5, 8
|4G сети
|LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
|Поддержка 5G
|Нет
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia G22 могут отличаться в зависимости от региона.