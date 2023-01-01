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Nokia G22

Nokia G22
  • Дисплей: 6.5" IPS LCD - 720 x 1600
  • Чип: Unisoc T606
  • Камера: 3 (50 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5050 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 192.23 г.
Технические характеристики Nokia G22 были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.

Обзор

Дисплей
62
Производительность
25
Батарея
75
Камера
51
Коммуникации
74
Итоговая оценка
56

Преимущества и недостатки

  • Неплохой 90-герцовый IPS-дисплей
  • 50-мегапиксельная камера позволяет запечатлить момент в высоком качестве
  • Емкая батарея в паре с 20-ваттной быстрой зарядкой предлагают отличный опыт использования смартфона
  • Сертифицированный по стандарту IP52, что делает его влаго и пылезащищенным
  • Продуманный дизайн, упрощяющий ремонт устройства
  • Малопроизводительный процессор без поддержки 5G

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа G22
62

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.1%
59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia G22
Высота 165 мм
Ширина 76.19 мм
Толщина 8.48 мм
Вес 192.23 грамма
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.1%
25

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа G22 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc T606
Макс. частота 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G57 MP1
Частота GPU 650 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
314
Geekbench 5 (многоядерный)
1197
AnTuTu Benchmark 9
164706
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ
58

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
75

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia G22
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
74

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети WCDMA 1, 5, 8
4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia G22 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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