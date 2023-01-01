Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A05s vs Nokia G22 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A05s против Nokia G22

56 из 100
Samsung Galaxy A05s
VS
56 из 100
Nokia G22
Samsung Galaxy A05s
Nokia G22

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 сентября 2023 года Samsung Galaxy A05s с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.5-дюймового Nokia G22, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A05s
  • На 46% выше плотность пикселей (393 vs 270 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 416 и 372 баллов
Причины выбрать Nokia G22
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A05s
vs
Nokia G22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 81.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 44 мс
Контрастность - 1567:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A05s
н/д
Nokia G22
635 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168 мм 165 мм
Ширина 77.8 мм 76.19 мм
Толщина 8.8 мм 8.48 мм
Вес 194 грамма 192.23 грамма
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A05s +2%
82.9%
Nokia G22
81.1%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A05s и Nokia G22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Unisoc T606
Макс. частота 2400 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G57 MP1
GPU-ядер 128 64
Частота GPU 1110 МГц 650 МГц
FLOPS ~284 Гфлопс ~83.2 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Galaxy A05s +12%
416
Nokia G22
372
Geekbench 6 (многоядерный)
Galaxy A05s +6%
1414
Nokia G22
1338
AnTuTu Benchmark 10
Galaxy A05s +31%
308329
Nokia G22
235401
CPU 108620 78292
GPU 48020 33692
Memory 87982 61731
UX 64200 63537
Total score 308329 235401
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 44.4 °C
Stability - 97%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 412
PCMark 3.0
Galaxy A05s
н/д
Nokia G22
7468
Web score - 7777
Video editing - 4666
Photo editing - 12269
Data manipulation - 5962
Writing score - 8726
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1600 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI One UI 5.1 Core -
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5050 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A05s vs Nokia G22
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 13 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A05s
н/д
Nokia G22
81.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2023 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Октябрь 2023 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.58 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.31 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 10 Вт Да, 20 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и программное обеспечение - выбирайте Samsung Galaxy A05s, а если дисплей, камера и корпус – то Nokia G22.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi 10 2022 против Nokia G22
2. Xiaomi Redmi Note 11 против Nokia G22
3. Motorola Moto G32 против Nokia G22
4. Xiaomi Redmi 10C против Nokia G22
5. Nokia G21 против Nokia G22
6. Motorola Moto G14 против Samsung Galaxy A05s
7. Samsung Galaxy A14 против Samsung Galaxy A05s
8. Samsung Galaxy A24 4G против Samsung Galaxy A05s
9. Samsung Galaxy A04s против Samsung Galaxy A05s
10. Samsung Galaxy A05 против Samsung Galaxy A05s
Сравнить другие смартфоны (1200+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры