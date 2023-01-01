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Xiaomi Redmi 12 против Samsung Galaxy A05

58 из 100
Xiaomi Redmi 12
VS
51 из 100
Samsung Galaxy A05
Xiaomi Redmi 12
Samsung Galaxy A05

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 июня 2023 года Xiaomi Redmi 12 с экраном 6.79" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A05, который имеет процессор Mediatek Helio G85 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi 12
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 51% выше плотность пикселей (396 vs 262 PPI)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi 12
vs
Galaxy A05

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.79 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 262 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 82.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.3% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 26 мс -
Контрастность 898:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi 12
539 нит
Galaxy A05
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168.6 мм 168.8 мм
Ширина 76.28 мм 78.2 мм
Толщина 8.17 мм 8.8 мм
Вес 198.5 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi 12 +4%
85.1%
Galaxy A05
82.1%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi 12 и Samsung Galaxy A05 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 Mediatek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G52 MP2
GPU-ядер 48 48
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS ~96 Гфлопс ~96 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Redmi 12 +4%
434
Galaxy A05
416
Geekbench 6 (многоядерный)
Redmi 12
1222
Galaxy A05 +13%
1376
AnTuTu Benchmark 10
Redmi 12 +1%
270282
Galaxy A05
266453
CPU 90479 87895
GPU 41484 48830
Memory 67690 64492
UX 70892 67800
Total score 270282 266453
3DMark Wild Life Performance
Redmi 12
744
Galaxy A05
н/д
PCMark 3.0
Redmi 12
8943
Galaxy A05
н/д
Web score 8317 -
Video editing 6856 -
Photo editing 18504 -
Data manipulation 6020 -
Writing score 8833 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 One UI 5.1 Core
Размер системы из коробки 18 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (29% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 2:07 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:38 ч. -
Просмотр видео 13:58 ч. -
Игры 04:57 ч. -
Режим ожидания 131 ч. -
Общая автономность
Redmi 12
32:52 ч.
Galaxy A05
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi 12 vs Samsung Galaxy A05
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8150 x 6150 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Апертура f/2.1 f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi 12
79.4 дБ
Galaxy A05
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июнь 2023 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Октябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы - 0.41 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.19 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi 12 более удачной покупкой.

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