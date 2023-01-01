Samsung Galaxy M14 Дисплей: 6.6" PLS TFT - 1080 x 2408

6.6" PLS TFT - 1080 x 2408 Чип: Samsung Exynos 1330

Samsung Exynos 1330 Камера: 3 (50 MP + 2 MP + 2 MP)

3 (50 MP + 2 MP + 2 MP) Батарея: 6000 мАч

6000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 206 г.

Обзор Дисплей 72 Производительность 43 Батарея 89 Камера 58 Коммуникации 76 Итоговая оценка 65

Преимущества и недостатки 90-герцовый дисплей с высоким разершением

90-герцовый дисплей с высоким разершением Достаточно быстрый процессор с поддержкой 5G

Достаточно быстрый процессор с поддержкой 5G Установлена огромная батарея на 6000 мАч, поддерживающая 15-ваттную быструю зарядку

Установлена огромная батарея на 6000 мАч, поддерживающая 15-ваттную быструю зарядку Поступил в продажу с последней версией операционной системы Android 13

Поступил в продажу с последней версией операционной системы Android 13 Есть гироскоп, датчики света и приближения, а также NFC Камера лишена оптики с большим углом охвата

Камера лишена оптики с большим углом охвата Рамки, особенно нижняя, достаточно большие, хотя общий дизайн совсем неплохой

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М14

72 Экран Тип PLS TFT Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 450 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.5%

45 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M14 Высота 166.8 мм Ширина 77.2 мм Толщина 9.4 мм Вес 206 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Голубой, Синий, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 81.5%

43 Производительность Все характеристики чипа Самсунг Галакси М14 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Samsung Exynos 1330 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali G68 MP2 Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 757 Geekbench 5 (многоядерный) 2514 AnTuTu Benchmark 9 420023 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

67 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI One UI 5.0 Размер системы из коробки 17.3 ГБ

89 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Время полной зарядки 2:22 ч.

58 Камеры Спецификации и тестирование камер Galaxy M14 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8160 x 6120 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4128 x 3096 Апертура f/2.0 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

76 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G сети UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G сети LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) Поддержка 5G Да

76 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Март 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M14 могут отличаться в зависимости от региона.