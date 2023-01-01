Samsung Galaxy M14
- Дисплей: 6.6" PLS TFT - 1080 x 2408
- Чип: Samsung Exynos 1330
- Камера: 3 (50 MP + 2 MP + 2 MP)
- Батарея: 6000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 206 г.
Обзор
Дисплей
72
Производительность
43
Батарея
89
Камера
58
Коммуникации
76
Итоговая оценка
65
Преимущества и недостатки
- 90-герцовый дисплей с высоким разершением
- Достаточно быстрый процессор с поддержкой 5G
- Установлена огромная батарея на 6000 мАч, поддерживающая 15-ваттную быструю зарядку
- Поступил в продажу с последней версией операционной системы Android 13
- Есть гироскоп, датчики света и приближения, а также NFC
- Камера лишена оптики с большим углом охвата
- Рамки, особенно нижняя, достаточно большие, хотя общий дизайн совсем неплохой
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М14
72
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.5%
45
Дизайн и корпус
|Высота
|166.8 мм
|Ширина
|77.2 мм
|Толщина
|9.4 мм
|Вес
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Голубой, Синий, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.5%
43
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 1330
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Mali G68 MP2
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
757
Geekbench 5 (многоядерный)
2514
AnTuTu Benchmark 9
420023
Память
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.0
|Размер системы из коробки
|17.3 ГБ
89
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:22 ч.
58
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|-
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Апертура
|f/2.0
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
76
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
|3G сети
|UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
|4G сети
|LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)
|Поддержка 5G
|Да
76
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M14 могут отличаться в зависимости от региона.