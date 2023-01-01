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Samsung Galaxy M14

Samsung Galaxy M14
  • Дисплей: 6.6" PLS TFT - 1080 x 2408
  • Чип: Samsung Exynos 1330
  • Камера: 3 (50 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 6000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 206 г.

Обзор

Дисплей
72
Производительность
43
Батарея
89
Камера
58
Коммуникации
76
Итоговая оценка
65

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый дисплей с высоким разершением
  • Достаточно быстрый процессор с поддержкой 5G
  • Установлена огромная батарея на 6000 мАч, поддерживающая 15-ваттную быструю зарядку
  • Поступил в продажу с последней версией операционной системы Android 13
  • Есть гироскоп, датчики света и приближения, а также NFC
  • Камера лишена оптики с большим углом охвата
  • Рамки, особенно нижняя, достаточно большие, хотя общий дизайн совсем неплохой

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Самсунг Галакси М14
72

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.5%
45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy M14
Высота 166.8 мм
Ширина 77.2 мм
Толщина 9.4 мм
Вес 206 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Голубой, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.5%
43

Производительность

Все характеристики чипа Самсунг Галакси М14 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1330
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali G68 MP2

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
757
Geekbench 5 (многоядерный)
2514
AnTuTu Benchmark 9
420023
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI One UI 5.0
Размер системы из коробки 17.3 ГБ
89

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:22 ч.
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy M14
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Апертура f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
76

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G сети UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
4G сети LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)
Поддержка 5G Да
76

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy M14 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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