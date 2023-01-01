Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 марта 2023 года Samsung Galaxy M14 с экраном 6.6" и чипом Exynos 1330, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A14 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.