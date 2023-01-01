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Samsung Galaxy M14 против A23 5G

Самсунг Галакси М14
VS
Самсунг Галакси А23 5G
Samsung Galaxy M14
Samsung Galaxy A23 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 марта 2023 года Samsung Galaxy M14 с экраном 6.6" и чипом Exynos 1330, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A23 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy M14
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 757 и 682 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A23 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy M14
vs
Galaxy A23 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT PLS TFT
Размер 6.6 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.5% 82.5%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Время отклика - 22 мс
Контрастность - 1442:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy M14
н/д
Galaxy A23 5G
511 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 166.8 мм 165.4 мм
Ширина 77.2 мм 76.9 мм
Толщина 9.4 мм 8.4 мм
Вес 206 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Голубой, Синий, Серебристый Черный, Белый, Персиковый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy M14
81.5%
Galaxy A23 5G +1%
82.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси М14 и Самсунг Галакси А23 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1330 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Mali G68 MP2 Adreno 619
Частота GPU - 840 МГц
FLOPS - ~536 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy M14 +11%
757
Galaxy A23 5G
682
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy M14 +29%
2514
Galaxy A23 5G
1949
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy M14 +38%
420023
Galaxy A23 5G
304708
CPU - 93053
GPU - 70312
Memory - 54302
UX - 95521
Total score 420023 304708
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 43.9 °C
Stability - 99%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1197
PCMark 3.0 score - 9944
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.0 One UI 5.0
Размер системы из коробки 17.3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:22 ч. 1:08 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:53 ч.
Просмотр видео - 14:37 ч.
Игры - 05:40 ч.
Режим ожидания - 134 ч.
Общая автономность
Galaxy M14
н/д
Galaxy A23 5G
38:04 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy M14 vs Samsung Galaxy A23 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore 5035 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy M14
н/д
Galaxy A23 5G
85.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Август 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.25 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Tye-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Samsung Galaxy M14, а если дисплей, камера, корпус и звук – то Samsung Galaxy A23 5G.

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