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Tecno Pova 5

Tecno Pova 5
  • Дисплей: 6.78" IPS LCD - 1080 x 2460
  • Чип: MediaTek Helio G99
  • Камера: 2 (50 MP)
  • Батарея: 6000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 219.4 г.

Обзор

Дисплей
82
Камера
60
Производительность
44
Игры
59*
Батарея
94*
Коммуникации
74
Итоговая оценка
67*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовая панель с качественной картинкой
  • Достаточно неплохая начинка включая быструю память UFS
  • Есть пара динамиков, которые создают стереозвучание
  • Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки и подходящий адаптер имеется в коробке со смартфоном
  • В некоторых ситуациях яркости дисплея не хватает
  • Откровенно слабые основная и фронтальная камеры
  • Большой вес негативно сказывается на удобстве использования смартфона

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Tecno Pova 5

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 580 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5%
Особенности - DCI-P3

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Pova 5
Высота 168.61 мм
Ширина 76.61 мм
Толщина 9 мм
Вес 219.4 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотистый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%

Производительность

Все характеристики чипа Tecno Pova 5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 1100 МГц
FLOPS ~278 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
557
Geekbench 5 (многоядерный)
1824
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI HIOS 13

Батарея

Объем 6000 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 21 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pova 5
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8190 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2023 года
Дата начала продаж Июль 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pova 5 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Tecno Pova 5 или Infinix Note 30
2. Tecno Pova 5 или Infinix Note 30 Pro
3. Tecno Pova 5 или Pova 4
4. Tecno Pova 5 или Camon 20 Pro
5. Tecno Pova 5 или Camon 19
6. Tecno Pova 5 или Spark 10 Pro
7. Tecno Pova 5 или Xiaomi Redmi Note 12
8. Tecno Pova 5 или Pova 4 Pro
9. Tecno Pova 5 или Pova 3
10. Tecno Pova 5 или Samsung Galaxy A14
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