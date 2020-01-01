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A11 Bionic против A10 Fusion

A11 Bionic
A11 Bionic
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 6-ядерный Apple A11 Bionic (Apple GPU) с его более старым соперником в лице 4-ядерного A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A11 Bionic
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 316K vs 250K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
A11 Bionic +20%
939
A10 Fusion
782
Geekbench 5 (многоядерный)
A11 Bionic +66%
2346
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
A11 Bionic +26%
316853
A10 Fusion
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик A11 Bionic и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 6 4
Частота 2390 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 64 КБ
Кэш L2 8 МБ 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 4.3 млрд. 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Apple GPU PowerVR GT7600
Архитектура - Rogue
Частота GPU - 900 МГц
Ядер 3 6
FLOPS 325 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.1 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 3 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Нет
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея 2436 x 1125 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 2x 12МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, Motion JPEG H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2017 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман

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46 (69.7%)
20 (30.3%)
Всего проголосовало: 66

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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