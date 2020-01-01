A11 Bionic против A10 Fusion
Мы сравнили 6-ядерный Apple A11 Bionic (Apple GPU) с его более старым соперником в лице 4-ядерного A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
57
43
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
42
40
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
54
Основные отличия
Преимущества Apple A11 Bionic
- Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 1 год позже
- Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 316K vs 250K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
A11 Bionic +20%
939
782
Geekbench 5 (многоядерный)
A11 Bionic +66%
2346
1413
AnTuTu Benchmark 8
A11 Bionic +26%
316853
250869
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|6
|4
|Частота
|2390 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|8 МБ
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|4.3 млрд.
|3.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Apple GPU
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|-
|Rogue
|Частота GPU
|-
|900 МГц
|Ядер
|3
|6
|FLOPS
|325 Гфлопс
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.1
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 3 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Нет
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2436 x 1125
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 12МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, Motion JPEG
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2017 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
Опрос
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20 (30.3%)
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