Мы сравнили 6-ядерный Apple A11 Bionic (Apple GPU) с его более старым соперником в лице 4-ядерного A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.