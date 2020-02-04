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A12 Bionic против A10 Fusion

A12 Bionic
A12 Bionic
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 6-ядерный Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU) с его более старым соперником в лице 4-ядерного A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Показывает в 8.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Набирает существенно больше (на 62%) баллов в AnTuTu 8 – 405K vs 250K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 6% выше частота процессора (2490 против 2340 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
A12 Bionic +45%
1135
A10 Fusion
782
Geekbench 5 (многоядерный)
A12 Bionic +109%
2954
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
A12 Bionic +62%
405980
A10 Fusion
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик A12 Bionic и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 6 4
Частота 2490 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 64 КБ
Кэш L2 8 МБ 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов 6.9 млрд. 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Apple A12 Bionic GPU PowerVR GT7600
Архитектура - Rogue
Частота GPU - 900 МГц
Ядер 4 6
FLOPS 1000 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 1x 64 Бит -
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея 2688 x 1242 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 2x 12МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, Motion JPEG H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3 AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2018 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман

Опрос

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150 (82.4%)
32 (17.6%)
Всего проголосовало: 182

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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Юлиан 04 февраля 2020 17:14
Отличное сравнение. Спасибо.
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