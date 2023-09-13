Главная > Сравнение мобильных процессоров > A17 Pro vs A16 Bionic – что лучше?

A17 Pro против A16 Bionic

A17 Pro
VS
A16 Bionic
A17 Pro
A16 Bionic

Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A17 Pro (с графикой Apple A17 GPU) и A16 Bionic (Apple A16 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Характеристики
  7. Комментарии (2)

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A17 Pro
  • Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров)
  • Показывает на 20% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • На 9% выше частота процессора (3780 против 3460 МГц)
  • Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 1438K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
A17 Pro
vs
A16 Bionic

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
A17 Pro +9%
1568646
A16 Bionic
1438503
CPU 373446 365046
GPU 579682 460373
Memory 283791 217105
UX 341416 397949
Total score 1568646 1438503
Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
A17 Pro +12%
2934
A16 Bionic
2625
Multi-Core Score
A17 Pro +9%
7374
A16 Bionic
6793
Asset compression 260.8 MB/sec 236.7 MB/sec
HTML 5 Browser 169.6 pages/sec 156.7 pages/sec
PDF Renderer 178.5 Mpixels/sec 162.1 Mpixels/sec
Image detection 173.5 images/sec 155.8 images/sec
HDR 232.4 Mpixels/sec 207.5 Mpixels/sec
Background blur 27.9 images/sec 26.5 images/sec
Photo processing 79.1 images/sec 77.6 images/sec
Ray tracing 7.58 Mpixels/sec 6.85 Mpixels/sec

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
A17 Pro
н/д
A16 Bionic
9851
Stability - 82%
Graphics test - 58 FPS
Score - 9851

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик A17 Pro и A16 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц – 		2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер 6 6
Частота 3780 МГц 3460 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A
Кэш L1 256 КБ 256 КБ
Кэш L2 16 МБ 16 МБ
Техпроцесс 3 нм 4 нм
Количество транзисторов 19 млрд. 16 млрд.
TDP 8 Вт 8 Вт
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Apple A17 GPU Apple A16 GPU
Архитектура Apple GPU Apple GPU
Частота GPU 1398 МГц 1398 МГц
Вычислительных блоков 6 5
Шейдерных блоков 128 128
Всего шейдеров 768 640
FLOPS 2147.2 Гфлопс 1789.4 Гфлопс

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Neural Engine
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея - 2796 x 1290
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 48МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 7500 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 3500 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2023 года Сентябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели APL1V02 APL1W10

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
424 (69.5%)
186 (30.5%)
Всего проголосовало: 610

Сравнения с конкурентами

1. Apple A17 Pro против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
2. Apple A17 Pro против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
3. Apple A17 Pro против MediaTek Dimensity 9200 Plus
4. Apple A17 Pro против MediaTek Dimensity 9200
5. Apple A17 Pro против Apple A15 Bionic
6. Apple A16 Bionic против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
7. Apple A16 Bionic против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
8. Apple A16 Bionic против Apple A15 Bionic
9. Apple A16 Bionic против Apple A14 Bionic
10. Apple A16 Bionic против MediaTek Dimensity 9200
Сравнить другие SoC (160+)

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A16 Bionic с A17 Pro, или задавайте вопросы
Avatar
Тимур 23 сентября 2023 19:29
Владельцы Apple iphone 14 Pro Max настолько крутые, что теперь заявленные Apple 10% увеличение мощности теперь оказалось на 9%.
0 Ответить
Avatar
Данил 13 сентября 2023 21:53
В повседневных задачах совершенно не будет разницы между чипами А16 и А17, т.к базовая частота у них одинаковая. Разница будет заметна только в нагрузках.
+10 Ответить
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры