A17 Pro против A16 Bionic
Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A17 Pro (с графикой Apple A17 GPU) и A16 Bionic (Apple A16 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
98
98
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Apple A17 Pro
- Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров)
- Показывает на 20% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 1 год позже
- На 9% выше частота процессора (3780 против 3460 МГц)
- Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 1438K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 10
|CPU
|373446
|365046
|GPU
|579682
|460373
|Memory
|283791
|217105
|UX
|341416
|397949
|Total score
|1568646
|1438503
GeekBench 6
Single-Core Score
A17 Pro +12%
2934
2625
Multi-Core Score
A17 Pro +9%
7374
6793
|Asset compression
|260.8 MB/sec
|236.7 MB/sec
|HTML 5 Browser
|169.6 pages/sec
|156.7 pages/sec
|PDF Renderer
|178.5 Mpixels/sec
|162.1 Mpixels/sec
|Image detection
|173.5 images/sec
|155.8 images/sec
|HDR
|232.4 Mpixels/sec
|207.5 Mpixels/sec
|Background blur
|27.9 images/sec
|26.5 images/sec
|Photo processing
|79.1 images/sec
|77.6 images/sec
|Ray tracing
|7.58 Mpixels/sec
|6.85 Mpixels/sec
3DMark
|Stability
|-
|82%
|Graphics test
|-
|58 FPS
|Score
|-
|9851
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик A17 Pro и A16 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
|2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
|Количество ядер
|6
|6
|Частота
|3780 МГц
|3460 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|256 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|16 МБ
|16 МБ
|Техпроцесс
|3 нм
|4 нм
|Количество транзисторов
|19 млрд.
|16 млрд.
|TDP
|8 Вт
|8 Вт
|Производство
|TSMC
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|Apple A17 GPU
|Apple A16 GPU
|Архитектура
|Apple GPU
|Apple GPU
|Частота GPU
|1398 МГц
|1398 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|5
|Шейдерных блоков
|128
|128
|Всего шейдеров
|768
|640
|FLOPS
|2147.2 Гфлопс
|1789.4 Гфлопс
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Neural Engine
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|-
|2796 x 1290
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|1x 48МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|-
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 7500 Мбит/с
|До 7500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 3500 Мбит/с
|До 3500 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|APL1V02
|APL1W10
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