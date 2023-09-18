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Snapdragon 8 Gen 2 против A17 Pro

Snapdragon 8 Gen 2
VS
A17 Pro
Snapdragon 8 Gen 2
A17 Pro

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии (2)

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Показывает на 62% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 25% выше пропускная способность памяти (64 против 51.2 Гбит/с)
Преимущества Apple A17 Pro
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.1 раза)
  • Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров)
  • На 18% выше частота процессора (3780 против 3200 МГц)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 1493K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Gen 2
vs
A17 Pro

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 8 Gen 2
1493565
A17 Pro +5%
1568646
CPU 387844 373446
GPU 587109 579682
Memory 275831 283791
UX 252948 341416
Total score 1493565 1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 8 Gen 2
1982
A17 Pro +48%
2934
Multi-Core Score
Snapdragon 8 Gen 2
5291
A17 Pro +39%
7374
Asset compression 210 MB/sec 260.8 MB/sec
HTML 5 Browser 153.9 pages/sec 169.6 pages/sec
PDF Renderer 153.3 Mpixels/sec 178.5 Mpixels/sec
Image detection 128.6 images/sec 173.5 images/sec
HDR 159.7 Mpixels/sec 232.4 Mpixels/sec
Background blur 17.1 images/sec 27.9 images/sec
Photo processing 51.9 images/sec 79.1 images/sec
Ray tracing 5.92 Mpixels/sec 7.58 Mpixels/sec
Compute Score (GPU)

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 90% -
Graphics test 73 FPS -
Score 12344 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 90 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 56 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 118 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 120 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 59 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон ZTE Nubia Red Magic 8 Pro
1116 x 2480		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 2 и A17 Pro

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X3
2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
2x 2.8 ГГц – Cortex-A710
3x 2 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
Количество ядер 8 6
Частота 3200 МГц 3780 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 16 МБ
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 3 нм
Количество транзисторов - 19 млрд.
TDP 6.3 Вт 8 Вт
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Adreno 740 Apple A17 GPU
Архитектура Adreno 700 Apple GPU
Частота GPU 680 МГц 1398 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 1280 128
Всего шейдеров 2560 768
FLOPS 3481.6 Гфлопс 2147.2 Гфлопс
Версия Vulkan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12.1 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти 4200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 64 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1, UFS 4.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем Snapdragon X70 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 10000 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 3500 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 7 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2022 года Сентябрь 2023 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8550-AB APL1V02
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -

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Комментарии

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Тимур 20 сентября 2023 03:59
Энергопотребление чипа A17 Pro составляет 14вт а Пике, а GPU вообще хуже чем у 8 Gen 2, 8 Gen 3 будет рвать Apple, вот ссылка: https://youtu.be/TX_RQpMUNx0?si=V5TcrY82aWc3SaNM
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END 21 сентября 2023 21:49
Ты не знаешь про проц который вышел недавно, так как видео мало ещё про A17PRO.Цифры в антуту не дают гарантию что проц мощнее, на айфоны хоть порты игр с пк будут, а вот на андроид не будет. Да и твой снап ген 2 греется сильнее чем A16 и A17Pro.
+2 Ответить
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ESX77 23 сентября 2023 05:27
END, Насчёт перегрева лютейшая чушь. Пользовался и 14ым прошкой и самсунг с23 ультра, если и греются, то оба на одинаковом уровне. Насчёт портов игр с пк, резидент эвил вилледж можно запустить и на чипе А14, и так же не думаю что разработчики уйдут в плюс если оставят порты эксклюзивами айфонов 15 про и макс. Судя по уже состоявшимся тестам на резидент эвил вилледж, запуск этой игры на том же с22 ультра не составит труда. https://www.youtube.com/watch?v=iSCTlB1dhO0&ab_channel=Geekerwan . Вот видео в котором 15 про был затестирован в резидент эвил вилледж.
+3 Ответить
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Антон 18 сентября 2023 10:33
судя по тому, что снап старше на год, он не особо и отстаёт от А17 и уже логично представить, что дименсии 9300 и 8ген 3 будут превосходить А17 во всём
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END 21 сентября 2023 21:52
Не во всем твой медиатек и дракон будет превосходить.Точно не в профи съемки ну и портов игр с пк.Цифры в антуту нечего не говорят, это для дурачков было придумано XD.Сначала пусть будет отличная оптимизация чтоб тел не сгорел от таких температур особенно у дракона уходит за 46-60 градусов в геншине.
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User 23 сентября 2023 16:48
END, Профи съёмка? На телефон? Ахаха. Порт игр с пк в 360р и снап потянет - занёс бы кто денег издателю..
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Иван 24 сентября 2023 11:01
Ну по ISP медиатек заведомо в проигрыше.
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