Snapdragon 8 Gen 2 против A17 Pro VS Snapdragon 8 Gen 2 A17 Pro Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Показывает на 62% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Показывает на 62% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой Имеет на 2 ядра больше

Имеет на 2 ядра больше На 25% выше пропускная способность памяти (64 против 51.2 Гбит/с) Преимущества Apple A17 Pro Выше частота графического ускорителя (в 2.1 раза)

Выше частота графического ускорителя (в 2.1 раза) Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров)

Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров) На 18% выше частота процессора (3780 против 3200 МГц)

На 18% выше частота процессора (3780 против 3200 МГц) Более новый - выпущен на 10 месяцев позже

Более новый - выпущен на 10 месяцев позже Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 1493K

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 10 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 8 Gen 2 1493565 A17 Pro +5% 1568646 CPU 387844 373446 GPU 587109 579682 Memory 275831 283791 UX 252948 341416 Total score 1493565 1568646 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке. Добавить ваш результат теста AnTuTu

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 8 Gen 2 12344 A17 Pro н/д Stability 90% - Graphics test 73 FPS - Score 12344 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 90 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 56 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 118 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 120 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 59 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS

[Ultra] - Смартфон ZTE Nubia Red Magic 8 Pro

1116 x 2480 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 2 и A17 Pro

Центральный процессор Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X3

2x 2.8 ГГц – Cortex-A715

2x 2.8 ГГц – Cortex-A710

3x 2 ГГц – Cortex-A510 2x 3.78 ГГц –

4x 2.02 ГГц – Количество ядер 8 6 Частота 3200 МГц 3780 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A Кэш L1 - 256 КБ Кэш L2 1 МБ 16 МБ Кэш L3 8 МБ - Техпроцесс 4 нм 3 нм Количество транзисторов - 19 млрд. TDP 6.3 Вт 8 Вт Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель GPU Adreno 740 Apple A17 GPU Архитектура Adreno 700 Apple GPU Частота GPU 680 МГц 1398 МГц Вычислительных блоков 2 6 Шейдерных блоков 1280 128 Всего шейдеров 2560 768 FLOPS 3481.6 Гфлопс 2147.2 Гфлопс Версия Vulkan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12.1 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Частота памяти 4200 МГц 3200 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 64 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1, UFS 4.0 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 60FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети Модем Snapdragon X70 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 - Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 10000 Мбит/с До 7500 Мбит/с Скорость загрузки До 3500 Мбит/с До 3500 Мбит/с Wi-Fi 7 6 Bluetooth 5.3 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Ноябрь 2022 года Сентябрь 2023 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8550-AB APL1V02 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -