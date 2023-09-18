Snapdragon 8 Gen 2 против A17 Pro
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
98
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Показывает на 62% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 2 ядра больше
- На 25% выше пропускная способность памяти (64 против 51.2 Гбит/с)
Преимущества Apple A17 Pro
- Выше частота графического ускорителя (в 2.1 раза)
- Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров)
- На 18% выше частота процессора (3780 против 3200 МГц)
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 1493K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 10
|CPU
|387844
|373446
|GPU
|587109
|579682
|Memory
|275831
|283791
|UX
|252948
|341416
|Total score
|1493565
|1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 6
Single-Core Score
1982
A17 Pro +48%
2934
Multi-Core Score
5291
A17 Pro +39%
7374
|Asset compression
|210 MB/sec
|260.8 MB/sec
|HTML 5 Browser
|153.9 pages/sec
|169.6 pages/sec
|PDF Renderer
|153.3 Mpixels/sec
|178.5 Mpixels/sec
|Image detection
|128.6 images/sec
|173.5 images/sec
|HDR
|159.7 Mpixels/sec
|232.4 Mpixels/sec
|Background blur
|17.1 images/sec
|27.9 images/sec
|Photo processing
|51.9 images/sec
|79.1 images/sec
|Ray tracing
|5.92 Mpixels/sec
|7.58 Mpixels/sec
3DMark
|Stability
|90%
|-
|Graphics test
|73 FPS
|-
|Score
|12344
|-
Игры
|PUBG Mobile
|90 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|118 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|120 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|ZTE Nubia Red Magic 8 Pro
1116 x 2480
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 2 и A17 Pro
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.2 ГГц – Cortex-X3
2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
2x 2.8 ГГц – Cortex-A710
3x 2 ГГц – Cortex-A510
|2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3200 МГц
|3780 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|16 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|3 нм
|Количество транзисторов
|-
|19 млрд.
|TDP
|6.3 Вт
|8 Вт
|Производство
|TSMC
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 740
|Apple A17 GPU
|Архитектура
|Adreno 700
|Apple GPU
|Частота GPU
|680 МГц
|1398 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|6
|Шейдерных блоков
|1280
|128
|Всего шейдеров
|2560
|768
|FLOPS
|3481.6 Гфлопс
|2147.2 Гфлопс
|Версия Vulkan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12.1
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|4200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 64 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1, UFS 4.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|-
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X70
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 10000 Мбит/с
|До 7500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 3500 Мбит/с
|До 3500 Мбит/с
|Wi-Fi
|7
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2022 года
|Сентябрь 2023 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8550-AB
|APL1V02
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|-
Опрос
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