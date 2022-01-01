Tensor G2 против A16 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Google Tensor G2 (Mali-G710 MP7) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
82
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
91
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
92
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
88
Основные отличия
Преимущества Google Tensor G2
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
- На 21% выше частота процессора (3460 против 2850 МГц)
- Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 9 – 976K vs 800K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|216931
|246572
|GPU
|296692
|408723
|Memory
|134893
|176151
|UX
|152600
|146701
|Total score
|800656
|976510
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1058
A16 Bionic +76%
1866
Multi-Core Score
3143
A16 Bionic +66%
5219
3DMark
|Stability
|-
|79%
|Graphics test
|-
|59 FPS
|Score
|-
|9862
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tensor G2 и A16 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.85 ГГц – Cortex-X1
2x 2.35 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2850 МГц
|3460 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv9-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|24 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G710 MP7
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall
|-
|Вычислительных блоков
|7
|6
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|6400 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Next-gen Tensor Processing Unit
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2796 x 1290
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
Опрос
7 (35%)
13 (65%)
Всего проголосовало: 20