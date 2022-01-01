Главная > Сравнение мобильных процессоров > Tensor G2 vs A16 Bionic – что лучше?

Tensor G2 против A16 Bionic

Tensor G2
VS
A16 Bionic
Tensor G2
A16 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Google Tensor G2 (Mali-G710 MP7) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Google Tensor G2
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
  • На 21% выше частота процессора (3460 против 2850 МГц)
  • Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 9 – 976K vs 800K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tensor G2
vs
A16 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tensor G2
800656
A16 Bionic +22%
976510
CPU 216931 246572
GPU 296692 408723
Memory 134893 176151
UX 152600 146701
Total score 800656 976510
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tensor G2
1058
A16 Bionic +76%
1866
Multi-Core Score
Tensor G2
3143
A16 Bionic +66%
5219

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Tensor G2
н/д
A16 Bionic
9862
Stability - 79%
Graphics test - 59 FPS
Score - 9862

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tensor G2 и A16 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.85 ГГц – Cortex-X1
2x 2.35 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер 8 6
Частота 2850 МГц 3460 МГц
Набор инструкций - ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 24 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 4 нм 4 нм
Количество транзисторов - 16 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G710 MP7 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Вычислительных блоков 7 6
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 6400 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 51.2 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Next-gen Tensor Processing Unit Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2796 x 1290
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2022 года Сентябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
7 (35%)
13 (65%)
Всего проголосовало: 20

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 888 или Google Tensor G2
2. Qualcomm Snapdragon 865 или Google Tensor G2
3. Apple A14 Bionic или Google Tensor G2
4. Google Tensor или Tensor G2
5. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или Apple A16 Bionic
6. MediaTek Dimensity 9000 или Apple A16 Bionic
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A16 Bionic с Tensor G2, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры