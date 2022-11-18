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Snapdragon 8 Gen 2 против A16 Bionic

Snapdragon 8 Gen 2
VS
A16 Bionic
Snapdragon 8 Gen 2
A16 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии (1)

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 9 – 1199K vs 956K
Преимущества Apple A16 Bionic
  • На 8% выше частота процессора (3460 против 3200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Gen 2
vs
A16 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 8 Gen 2 +25%
1199988
A16 Bionic
956255
CPU - 242019
GPU - 407261
Memory - 167432
UX - 145864
Total score 1199988 956255
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 8 Gen 2 +29%
12708
A16 Bionic
9856
Stability - 78%
Graphics test - 59 FPS
Score 12708 9856

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 2 и A16 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X3
4x 2.8 ГГц – Cortex-A715
3x 2 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер 8 6
Частота 3200 МГц 3460 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 24 МБ
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 4 нм
Количество транзисторов - 16 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 740 Apple GPU
Архитектура Adreno 700 -
Вычислительных блоков - 6
Версия Vulcan 1.3 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти 4200 МГц 6400 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 51.2 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1, UFS 4.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2796 x 1290
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Snapdragon X70 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 7 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2022 года Сентябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8550-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -

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Комментарии

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Любитель айфонов 18 ноября 2022 19:32
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