Snapdragon 8 Gen 2 против A16 Bionic VS Snapdragon 8 Gen 2 A16 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Имеет на 2 ядра больше

Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 9 – 1199K vs 956K Преимущества Apple A16 Bionic На 8% выше частота процессора (3460 против 3200 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 8 Gen 2 +25% 1199988 A16 Bionic 956255 CPU - 242019 GPU - 407261 Memory - 167432 UX - 145864 Total score 1199988 956255 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 8 Gen 2 +29% 12708 A16 Bionic 9856 Stability - 78% Graphics test - 59 FPS Score 12708 9856

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 2 и A16 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X3

4x 2.8 ГГц – Cortex-A715

3x 2 ГГц – Cortex-A510 2x 3.46 ГГц – Everest

4x 2.02 ГГц – Sawtooth Количество ядер 8 6 Частота 3200 МГц 3460 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A Кэш L1 - 256 КБ Кэш L2 1 МБ 24 МБ Кэш L3 8 МБ - Техпроцесс 4 нм 4 нм Количество транзисторов - 16 млрд.

Графический ускоритель GPU Adreno 740 Apple GPU Архитектура Adreno 700 - Вычислительных блоков - 6 Версия Vulcan 1.3 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Частота памяти 4200 МГц 6400 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность - До 51.2 Гбит/сек Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1, UFS 4.0 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2796 x 1290 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 60FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Модем Snapdragon X70 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2500 Мбит/с - Скорость загрузки До 316 Мбит/с - Wi-Fi 7 6 Bluetooth 5.3 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация Дата анонса Ноябрь 2022 года Сентябрь 2022 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8550-AB - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -