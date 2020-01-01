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Kirin 980 против A12 Bionic

Kirin 980
Kirin 980
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Показывает на 45% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 7% выше пропускная способность памяти (34.1 против 31.78 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 980
696
A12 Bionic +63%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 980
2486
A12 Bionic +19%
2954
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 980
403506
A12 Bionic +1%
405980

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 980 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2600 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 512 КБ 128 КБ
Кэш L2 512 КБ 8 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 6.9 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP10 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 720 МГц -
Ядер 10 4
FLOPS 691 Гфлопс 1000 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3120 x 1440 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1400 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2018 года Сентябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 980 -

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Комментарии

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