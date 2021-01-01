Dimensity 1000 Plus vs A15 Bionic – что лучше?

Dimensity 1000 Plus против A15 Bionic VS Dimensity 1000 Plus A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1000 Plus (Mali-G77 MC9) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 1000 Plus Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 576K

Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)

Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже

На 23% выше частота процессора (3200 против 2600 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 1000 Plus 576712 A15 Bionic +46% 840854 CPU 154856 214698 GPU 212559 324552 Memory 89293 167472 UX 116031 132953 Total score 576712 840854 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 45 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 55 FPS

[High] - Fortnite 28 FPS

[Medium] - Shadowgun Legends 58 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 56 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS

[Ultra] - Смартфон iQOO Z1

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1000 Plus и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77

4x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 3.2 ГГц – Avalanche

4x 1.8 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 2600 МГц 3200 МГц Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Кэш L3 0.512 МБ - Техпроцесс 7 нм 5 нм Количество транзисторов - 15 млрд. TDP 10 Вт - Графический ускоритель GPU Mali-G77 MC9 Apple GPU Архитектура Valhall - Частота GPU 850 МГц - Вычислительных блоков 9 5 Шейдерных блоков 144 - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 - Оперативная память Тип памяти LPDDR4X - Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц Шина 4x 16 Бит - Пропускная способность До 29.87 Гбит/сек - Объем До 16 ГБ До 8 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 2.2 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 80МП, 2x 32МП - Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 1200 Мбит/с - Скорость загрузки До 316 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.1 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Общая информация Дата анонса Май 2020 года Сентябрь 2021 года Класс Флагман Флагман Номер модели - APL1W05 Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1000 Plus -