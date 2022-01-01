Dimensity 1300 против A15 Bionic VS Dimensity 1300 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 1300 (Mali-G77 MC9) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Обзор Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100) Производительность CPU Скорость работы центрального процессора Dimensity 1300 69 A15 Bionic 99 Энергоэффективность Рейтинг потенциальной энергоэффективности Dimensity 1300 84 A15 Bionic 96 Итоговая оценка Общая оценка чипа по всем показателям Dimensity 1300 74 A15 Bionic 98

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 1300 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic На 36% выше пропускная способность памяти (42.7 против 31.4 Гбит/с)

Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)

На 7% выше частота процессора (3223 против 3000 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 1300 н/д A15 Bionic 800353 CPU - 216602 GPU - 336667 Memory - 112950 UX - 131916 Total score - 800353 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 1300 953 A15 Bionic +83% 1746 Multi-Core Score Dimensity 1300 3193 A15 Bionic +48% 4723

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 1300 4603 A15 Bionic +107% 9524 Stability 64% 82% Graphics test 27 FPS 57 FPS Score 4603 9524

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1300 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-A78

3x 2.6 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 3.223 ГГц – Avalanche

4x 1.82 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 3000 МГц 3223 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 6 нм 5 нм Количество транзисторов - 15 млрд. TDP - 6 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G77 MC9 Apple GPU Архитектура Valhall - Частота GPU - 1200 МГц Вычислительных блоков - 5 Шейдерных блоков - 640 Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц 4266 МГц Шина 4x 16 Бит - Пропускная способность До 31.4 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Поддержка 4G - LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация Дата анонса Март 2022 года Сентябрь 2021 года Класс Флагман Флагман Номер модели - APL1W07 Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1300 -