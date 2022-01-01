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Dimensity 9000 Plus против A15 Bionic

Dimensity 9000 Plus
VS
A15 Bionic
Dimensity 9000 Plus
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 9000 Plus (Mali-G710 MC10) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9000 Plus
  • На 41% выше пропускная способность памяти (60 против 42.7 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 9 – 1096K vs 790K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 9000 Plus
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 9000 Plus +39%
1096617
A15 Bionic
790581
CPU - 216602
GPU - 336667
Memory - 112950
UX - 131916
Total score 1096617 790581
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 81%
Graphics test - 57 FPS
Score - 9558

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 Plus и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 3200 МГц 3223 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.5-A
Кэш L1 1024 КБ -
Кэш L2 3.5 МБ 8 МБ
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 4 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G710 MC10 Apple GPU
Архитектура Valhall 3 -
Частота GPU - 1200 МГц
Вычислительных блоков 10 5
Шейдерных блоков 512 640
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти 3750 МГц 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 60 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП, 3x 32МП -
Запись видео 8K при 24FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 24FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Июль 2022 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W07
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 9000 Plus -

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