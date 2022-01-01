Dimensity 9000 Plus против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 9000 Plus (Mali-G710 MC10) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
97
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9000 Plus
- На 41% выше пропускная способность памяти (60 против 42.7 Гбит/с)
- Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 9 – 1096K vs 790K
- Имеет на 2 ядра больше
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|216602
|GPU
|-
|336667
|Memory
|-
|112950
|UX
|-
|131916
|Total score
|1096617
|790581
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1326
A15 Bionic +30%
1719
Multi-Core Score
4323
A15 Bionic +8%
4671
3DMark
|Stability
|-
|81%
|Graphics test
|-
|57 FPS
|Score
|-
|9558
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 Plus и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.2 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3200 МГц
|3223 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L1
|1024 КБ
|-
|Кэш L2
|3.5 МБ
|8 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|4 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G710 MC10
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall 3
|-
|Частота GPU
|-
|1200 МГц
|Вычислительных блоков
|10
|5
|Шейдерных блоков
|512
|640
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3750 МГц
|4266 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 60 Гбит/сек
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 320МП, 3x 32МП
|-
|Запись видео
|8K при 24FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 24FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|APL1W07
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 9000 Plus
|-
Опрос
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