Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G37 (с графикой PowerVR GE8320) и Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.