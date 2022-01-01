Главная > Сравнение мобильных процессоров > Unisoc T606 vs Helio G37 – что лучше?

Unisoc T606 против Helio G37

Unisoc T606
VS
Helio G37
Unisoc T606
Helio G37

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T606 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G37 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc T606
  • Набирает существенно больше (на 55%) баллов в AnTuTu 9 – 179K vs 115K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio G37
  • На 44% выше частота процессора (2300 против 1600 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc T606
vs
Helio G37

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc T606 +55%
179886
Helio G37
115705
CPU 59385 33595
GPU 26274 16969
Memory 34858 25788
UX 59038 38644
Total score 179886 115705
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc T606 +77%
315
Helio G37
178
Multi-Core Score
Unisoc T606 +24%
1182
Helio G37
956

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Graphics test 2 FPS -
Score 396 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc T606 и Helio G37

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 PowerVR GE8320
Архитектура Valhall Rogue
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 25МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, AV1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2021 года Январь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6765V/CB
Официальный сайт Сайт Unisoc T606 Сайт MediaTek Helio G37

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
15 (83.3%)
3 (16.7%)
Всего проголосовало: 18

Сравнения с конкурентами

1. Unisoc T606 против MediaTek Helio P35
2. Unisoc T606 против MediaTek Helio G80
3. Unisoc T606 против Qualcomm Snapdragon 460
4. Unisoc T606 против MediaTek Helio G25
5. Unisoc T606 против Unisoc Tiger T610
6. MediaTek Helio G37 против Qualcomm Snapdragon 632
7. MediaTek Helio G37 против Qualcomm Snapdragon 665
8. MediaTek Helio G37 против Qualcomm Snapdragon 662
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G37 с Unisoc T606, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры