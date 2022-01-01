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MediaTek Helio G37

MediaTek Helio G37

MediaTek Helio G37 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 января 2020 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 2300 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1800 МГц.

Производительность CPU
26
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
60
Итоговая оценка
39

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
240
Multi-Core Score
1043

Смартфоны

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Смартфоны с Helio G37AnTuTu v9
1. Motorola Moto G22-

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Helio G37 c графикой PowerVR GE8320

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8
Частота 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм
TDP 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8320
Архитектура Rogue
Частота GPU 650 МГц
Вычислительных блоков 2
Шейдерных блоков 32
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 1.2
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года
Класс Бюджетный
Номер модели MT6765V/CB

Сравнения с конкурентами

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