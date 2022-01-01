MediaTek Helio G37 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 января 2020 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 2300 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1800 МГц.