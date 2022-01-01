MediaTek Helio G37
MediaTek Helio G37 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 января 2020 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A53 на 2300 МГц и 4 ядра Cortex-A53 на 1800 МГц.
Производительность CPU
26
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
60
Итоговая оценка
39
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
GeekBench 5
Single-Core Score
240
Multi-Core Score
1043
Смартфоны
|Смартфоны с Helio G37
|AnTuTu v9
|1. Motorola Moto G22
|-
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Helio G37 c графикой PowerVR GE8320
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|TDP
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Rogue
|Частота GPU
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|Шейдерных блоков
|32
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 25МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MT6765V/CB