Helio G80 против Helio G25
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G80 (с графикой Mali-G52 MP2) и Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G80
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 201K vs 91K
- Выше частота графического ускорителя (на 46%)
Преимущества MediaTek Helio G25
- На 11% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.41 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP2
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|950 МГц
|650 МГц
|Ядер
|2
|2
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2020 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G80
|Сайт MediaTek Helio G25
Опрос
48 (81.4%)
11 (18.6%)
Всего проголосовало: 59