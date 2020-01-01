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MediaTek Helio G25

MediaTek Helio G25

MediaTek Helio G25 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 30 июня 2020 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 8 ядер Cortex-A53 на 2000 МГц.

Производительность CPU
15
Производительность в играх
7
Энергоэффективность
54
Итоговая оценка
24

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
135
Geekbench 5 (многоядерный)
471
AnTuTu Benchmark 8
91734

Смартфоны

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Смартфоны с Helio G25AnTuTu v8
1. Xiaomi Redmi 9A91937

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Helio G25 c графикой IMG PowerVR GE8320

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8
Частота 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм

Графический ускоритель

GPU IMG PowerVR GE8320
Архитектура Rogue
Частота GPU 650 МГц
Ядер 2
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 1.2
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года
Класс Бюджетный
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G25

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