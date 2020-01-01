MediaTek Helio G25
MediaTek Helio G25 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 30 июня 2020 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 8 ядер Cortex-A53 на 2000 МГц.
Производительность CPU
15
Производительность в играх
7
Энергоэффективность
54
Итоговая оценка
24
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
135
Geekbench 5 (многоядерный)
471
AnTuTu Benchmark 8
91734
Смартфоны
|Смартфоны с Helio G25
|AnTuTu v8
|1. Xiaomi Redmi 9A
|91937
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Rogue
|Частота GPU
|650 МГц
|Ядер
|2
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G25
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