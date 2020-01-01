MediaTek Helio G80
MediaTek Helio G80 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 3 февраля 2020 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A75 на 2000 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 1800 МГц.
Производительность CPU
32
Производительность в играх
25
Энергоэффективность
54
Итоговая оценка
36
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
355
Geekbench 5 (многоядерный)
1308
AnTuTu Benchmark 8
201858
Смартфоны
|Смартфоны с Helio G80
|AnTuTu v8
|1. Xiaomi Redmi 9
|203682
|2. Oppo Realme 6i
|203232
|3. Xiaomi Redmi 9 Prime
|202502
|4. Xiaomi Poco M2
|183935
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Частота GPU
|950 МГц
|Ядер
|2
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G80