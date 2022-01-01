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Helio G99 против Helio G80

Helio G99
VS
Helio G80
Helio G99
Helio G80

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 67%) баллов в AnTuTu 9 – 370K vs 222K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • На 28% выше пропускная способность памяти (17.1 против 13.41 Гбит/с)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G99
vs
Helio G80

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G99 +67%
370493
Helio G80
222313
CPU 101532 73176
GPU 85043 36995
Memory 84788 46580
UX 101489 67339
Total score 370493 222313
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G99 +59%
554
Helio G80
348
Multi-Core Score
Helio G99 +41%
1822
Helio G80
1291
Image compression - 79.2 Mpixels/s
Face detection - 11.9 images/s
Speech recognition - 23.4 words/s
Machine learning - 17.4 images/s
Camera shooting - 8.63 images/s
HTML 5 - 1.53 Mnodes/s
SQLite - 416 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G99 +85%
1229
Helio G80
664
Stability 98% 98%
Graphics test 7 FPS 3 FPS
Score 1229 664

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 30 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 30 FPS
[Low]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 52 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 53 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 54 FPS
[High]
Смартфон - Realme 6i
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Helio G80

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G52 MP2
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU - 950 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS - 54.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 4266 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания - До 300 Мбит/с
Скорость загрузки - До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Февраль 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6769T
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Helio G80

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