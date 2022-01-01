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Helio G99 против Dimensity 1300

Helio G99
VS
Dimensity 1300
Helio G99
Dimensity 1300

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 1300 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1300
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17.1 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 9 – 665K vs 370K
  • На 36% выше частота процессора (3000 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G99
vs
Dimensity 1300

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G99
370493
Dimensity 1300 +80%
665799
CPU 101532 175579
GPU 85043 245229
Memory 84788 114842
UX 101489 131394
Total score 370493 665799
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G99
554
Dimensity 1300 +69%
937
Multi-Core Score
Helio G99
1822
Dimensity 1300 +74%
3178

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G99
1229
Dimensity 1300 +275%
4605
Stability 98% 99%
Graphics test 7 FPS 27 FPS
Score 1229 4605

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Dimensity 1300

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 3000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 32 КБ
Кэш L2 - 320 КБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 6 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков 2 9
Шейдерных блоков 32 144
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 4266 МГц 4266 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 200МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Да
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Март 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - MT6893Z
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Dimensity 1300

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