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Snapdragon 685 против Helio G99

Snapdragon 685
VS
Helio G99
Snapdragon 685
Helio G99

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 685 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Helio G99 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 685
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 9 – 370K vs 287K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 685
vs
Helio G99

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 685
287964
Helio G99 +29%
370787
CPU - 103872
GPU - 84760
Memory - 85275
UX - 100549
Total score 287964 370787
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 685
374
Helio G99 +49%
558
Multi-Core Score
Snapdragon 685
1600
Helio G99 +14%
1816
Image compression - 114.8 Mpixels/s
Face detection - 14.3 images/s
Speech recognition - 36.1 words/s
Machine learning - 30.2 images/s
Camera shooting - 16.4 images/s
HTML 5 - 1.73 Mnodes/s
SQLite - 599.6 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 8 FPS
Score - 1362

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 685 и Helio G99

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Cortex-A73
4x 1.9 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Mali-G57 MC2
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU - 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 96 32
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 4266 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 -
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2023 года Май 2022 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM6225-AD -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 685 Сайт MediaTek Helio G99

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