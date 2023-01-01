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Helio G99 против Dimensity 7050

Helio G99
VS
Dimensity 7050
Helio G99
Dimensity 7050

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 7050 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
Преимущества MediaTek Dimensity 7050
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 9 – 500K vs 375K
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G99
vs
Dimensity 7050

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G99
375641
Dimensity 7050 +33%
500720
CPU 103872 -
GPU 84760 -
Memory 85275 -
UX 100549 -
Total score 375641 500720
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G99
563
Dimensity 7050 +50%
842
Multi-Core Score
Helio G99
1841
Dimensity 7050 +26%
2321
Image compression 114.8 Mpixels/s -
Face detection 14.3 images/s -
Speech recognition 36.1 words/s -
Machine learning 30.2 images/s -
Camera shooting 16.4 images/s -
HTML 5 1.73 Mnodes/s -
SQLite 599.6 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 8 FPS -
Score 1363 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Dimensity 7050

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 6 нм
TDP 5 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall Valhall 2
Частота GPU 1100 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 278 Гфлопс 686 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек -
Объем До 10 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 3.0
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 200МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 650 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Май 2023 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6789 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Dimensity 7050

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