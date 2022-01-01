Helio G99 против Dimensity 920 VS Helio G99 Dimensity 920 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Helio G99 Более новый - выпущен на 10 месяцев позже Преимущества MediaTek Dimensity 920 Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 9 – 492K vs 370K

На 14% выше частота процессора (2500 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Helio G99 370493 Dimensity 920 +33% 492785 CPU 101532 138581 GPU 85043 137486 Memory 84788 87867 UX 101489 130118 Total score 370493 492785

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Helio G99 554 Dimensity 920 +46% 809 Multi-Core Score Helio G99 1822 Dimensity 920 +25% 2275

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Helio G99 1229 Dimensity 920 +87% 2298 Stability 98% 99% Graphics test 7 FPS 13 FPS Score 1229 2298

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 64 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 59 FPS

[High] Fortnite - 27 FPS

[Low] Shadowgun Legends - 68 FPS

[Medium] World of Tanks Blitz - 59 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 46 FPS

[Medium] Mobile Legends: Bang Bang - 53 FPS

[Ultra] Смартфон - Oppo Realme 9 Pro Plus

1080 x 2400 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Dimensity 920

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2200 МГц 2500 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Кэш L3 - 2 МБ Техпроцесс 6 нм 6 нм Количество транзисторов - 12 млрд. TDP - 10 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G57 MC2 Mali-G68 MC4 Архитектура Valhall Valhall 2 Частота GPU - 950 МГц Вычислительных блоков 2 4 Шейдерных блоков 32 64 FLOPS - 684 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Частота памяти 4266 МГц 3200 МГц Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек - Объем До 10 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Да Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 20МП Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Нет Да Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с Скорость загрузки - До 316 Мбит/с Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.2 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Май 2022 года Август 2021 года Класс Средний класс Средний класс Номер модели - MT6877T Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Dimensity 920