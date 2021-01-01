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MediaTek Dimensity 920

MediaTek Dimensity 920

MediaTek Dimensity 920 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 11 августа 2021 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2500 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

Производительность CPU
62
Производительность в играх
52
Энергоэффективность
83
Итоговая оценка
64

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek Dimensity 920
489626
Total score 489626

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
784
Multi-Core Score
2570

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 920 c графикой Mali-G68 MC4

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм
Количество транзисторов 12 млрд.
TDP 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall 2
Частота GPU 900 МГц
Вычислительных блоков 4
Шейдерных блоков 60
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит
Пропускная способность До 22.07 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Август 2021 года
Класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 920

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Dimensity 920 или MediaTek Dimensity 1000 Plus
2. MediaTek Dimensity 920 или MediaTek Dimensity 820
3. MediaTek Dimensity 920 или MediaTek Dimensity 900

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