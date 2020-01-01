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Helio P35 против Helio A22

Helio P35
Helio P35
VS
Helio A22
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P35
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 8 – 96K vs 81K
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.9 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P35 +4%
170
Helio A22
163
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P35 +80%
975
Helio A22
543
AnTuTu Benchmark 8
Helio P35 +19%
96147
Helio A22
81081

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P35 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 32 КБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU IMG PowerVR GE8320 PowerVR GE8320
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU 680 МГц 650 МГц
Ядер 2 2
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели MT6765 MT6762M
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P35 Сайт MediaTek Helio A22

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16 (84.2%)
3 (15.8%)
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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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