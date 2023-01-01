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Tiger T612 против Helio A22

Tiger T612
VS
Helio A22
Tiger T612
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный Unisoc Tiger T612 (Mali-G57 MP1) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T612
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 208K vs 86K
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 3 года и 11 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio A22
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 7%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T612
vs
Helio A22

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T612 +140%
208014
Helio A22
86517
CPU 67603 25792
GPU 22171 8947
Memory 61955 21212
UX 58129 30781
Total score 208014 86517
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T612 +116%
345
Helio A22
160
Multi-Core Score
Tiger T612 +144%
1314
Helio A22
539
Image compression - 20.2 Mpixels/s
Face detection - 3.65 images/s
Speech recognition - 9.43 words/s
Machine learning - 5.38 images/s
Camera shooting - 2.49 images/s
HTML 5 - 0.5597000000000001 Mnodes/s
SQLite - 141.6 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Tiger T612
419
Helio A22
н/д
Graphics test 2 FPS -
Score 419 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T612 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 32 КБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP - 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 PowerVR GE8320
Архитектура Valhall Rogue
Частота GPU 614 МГц 660 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков - 64
FLOPS - 42.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор - NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 2.2 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 50МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6762M
Официальный сайт Сайт Unisoc Tiger T612 Сайт MediaTek Helio A22

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Комментарии

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