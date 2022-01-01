Unisoc T606 против Helio A22
Мы сравнили 8-ядерный Unisoc T606 (Mali-G57 MP1) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
13
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
11
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
59
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
21
Основные отличия
Преимущества Unisoc T606
- Имеет на 4 ядра больше
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 179K vs 89K
- Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio A22
- На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|59385
|32854
|GPU
|26274
|4504
|Memory
|34858
|29199
|UX
|59038
|22008
|Total score
|179886
|89107
GeekBench 5
Single-Core Score
Unisoc T606 +94%
315
162
Multi-Core Score
Unisoc T606 +118%
1182
541
|Image compression
|-
|21.55 Mpixels/s
|Face detection
|-
|4.32 images/s
|Speech recognition
|-
|9.3 words/s
|Machine learning
|-
|5.34 images/s
|Camera shooting
|-
|2.22 images/s
|HTML 5
|-
|0.56 Mnodes/s
|SQLite
|-
|141.75 Krows/s
3DMark
|Graphics test
|2 FPS
|-
|Score
|396
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc T606 и Helio A22
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|32 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|-
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Valhall
|Rogue
|Частота GPU
|650 МГц
|660 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|64
|FLOPS
|-
|42.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2021 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MT6762M
|Официальный сайт
|Сайт Unisoc T606
|Сайт MediaTek Helio A22
Опрос
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