Unisoc SC9863A против Helio A22
Мы сравнили 8-ядерный Unisoc SC9863A (PowerVR GE8322) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
13
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
22
Основные отличия
Преимущества Unisoc SC9863A
- Имеет на 4 ядра больше
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio A22
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|36842
|31590
|GPU
|10559
|4050
|Memory
|35733
|26715
|UX
|21656
|14479
|Total score
|-
|79429
GeekBench 5
Single-Core Score
137
Helio A22 +18%
162
Multi-Core Score
Unisoc SC9863A +15%
620
537
|Image compression
|-
|21.55 Mpixels/s
|Face detection
|-
|4.32 images/s
|Speech recognition
|-
|9.3 words/s
|Machine learning
|-
|5.34 images/s
|Camera shooting
|-
|2.22 images/s
|HTML 5
|-
|0.56 Mnodes/s
|SQLite
|-
|141.75 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Helio A22
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|32 КБ
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|TDP
|3 Вт
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8322
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Rogue
|Rogue
|Частота GPU
|-
|660 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|2
|Шейдерных блоков
|128
|64
|FLOPS
|-
|42.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 5МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MT6762M
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Helio A22
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