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Unisoc SC9863A против Helio A22

Unisoc SC9863A
VS
Helio A22
Unisoc SC9863A
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный Unisoc SC9863A (PowerVR GE8322) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc SC9863A
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio A22
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc SC9863A
vs
Helio A22

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 36842 31590
GPU 10559 4050
Memory 35733 26715
UX 21656 14479
Total score - 79429
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc SC9863A
137
Helio A22 +18%
162
Multi-Core Score
Unisoc SC9863A +15%
620
Helio A22
537
Image compression - 21.55 Mpixels/s
Face detection - 4.32 images/s
Speech recognition - 9.3 words/s
Machine learning - 5.34 images/s
Camera shooting - 2.22 images/s
HTML 5 - 0.56 Mnodes/s
SQLite - 141.75 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc SC9863A и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.6 ГГц – Cortex-A55
4x 1.2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1600 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 32 КБ
Техпроцесс 28 нм 12 нм
TDP 3 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8322 PowerVR GE8320
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU - 660 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS - 42.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 5МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6762M
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio A22

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Комментарии

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