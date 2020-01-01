Snapdragon 439 против Helio A22
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 439 (Adreno 505) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
15
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
22
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
- Имеет на 4 ядра больше
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 8 – 88K vs 81K
Преимущества MediaTek Helio A22
- В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (13.9 против 6.4 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 44%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 439 +9%
177
163
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 439 +49%
810
543
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 439 +10%
88825
81081
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|32 КБ
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|5.5 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 505
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|450 МГц
|650 МГц
|Ядер
|-
|2
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|48 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|800 МГц
|1800 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|До 13.9 Гбит/сек
|Объем
|До 5 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 8МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM439
|MT6762M
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 439
|Сайт MediaTek Helio A22
Опрос
61 (70.1%)
26 (29.9%)
Всего проголосовало: 87
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