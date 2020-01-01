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Snapdragon 439 против Helio A22

Snapdragon 439
Snapdragon 439
VS
Helio A22
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 439 (Adreno 505) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 8 – 88K vs 81K
Преимущества MediaTek Helio A22
  • В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (13.9 против 6.4 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 439 +49%
810
Helio A22
543
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 439 +10%
88825
Helio A22
81081

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 439 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 32 КБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.5 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 450 МГц 650 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 96 -
FLOPS 48 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 5 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 8МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели SDM439 MT6762M
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 439 Сайт MediaTek Helio A22

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61 (70.1%)
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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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