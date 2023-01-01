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Snapdragon 480 Plus против Snapdragon 480

Snapdragon 480 Plus
VS
Snapdragon 480
Snapdragon 480 Plus
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 Plus (с графикой Adreno 619) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480 Plus
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • Показывает на 15% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 9 – 327K vs 315K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480 Plus
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 106144 96825
GPU 64489 87610
Memory 64997 63810
UX 80036 80768
Total score 315649 327818
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 106.3 Mpixels/s
Face detection - 11.8 images/s
Speech recognition - 29.8 words/s
Machine learning - 27.7 images/s
Camera shooting - 16 images/s
HTML 5 - 1.71 Mnodes/s
SQLite - 551.1 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 5 FPS 5 FPS
Score 982 981

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 Plus и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 8 нм
TDP 3 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 950 МГц 825 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 128
FLOPS 486 Гфлопс 422 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X51 Snapdragon X51
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 800 Мбит/с До 800 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Январь 2021 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели SM4350-AC SM4350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Plus Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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