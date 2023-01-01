Snapdragon 480 Plus против Snapdragon 480
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 Plus (с графикой Adreno 619) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480 Plus
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
- Показывает на 15% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 9 – 327K vs 315K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|106144
|96825
|GPU
|64489
|87610
|Memory
|64997
|63810
|UX
|80036
|80768
|Total score
|315649
|327818
GeekBench 5
Single-Core Score
535
510
Multi-Core Score
1659
1659
|Image compression
|-
|106.3 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.8 images/s
|Speech recognition
|-
|29.8 words/s
|Machine learning
|-
|27.7 images/s
|Camera shooting
|-
|16 images/s
|HTML 5
|-
|1.71 Mnodes/s
|SQLite
|-
|551.1 Krows/s
3DMark
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|5 FPS
|5 FPS
|Score
|982
|981
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 Plus и Snapdragon 480
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|TDP
|3 Вт
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Adreno 619
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|950 МГц
|825 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|128
|128
|FLOPS
|486 Гфлопс
|422 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 25МП
|1x 64МП, 2x 25МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X51
|Snapdragon X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 800 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|SM4350-AC
|SM4350
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Plus
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
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