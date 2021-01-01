Qualcomm Snapdragon 480 Plus - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 27 октября 2021 года и изготовляется по 8-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo 460 Gold (Cortex-A76) на 2200 МГц и 6 ядер Kryo 460 Silver (Cortex-A55) на 1800 МГц.