Главная > Процессоры для смартфонов > Snapdragon 480 Plus: характеристики и тесты

Qualcomm Snapdragon 480 Plus

Qualcomm Snapdragon 480 Plus

Qualcomm Snapdragon 480 Plus - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 27 октября 2021 года и изготовляется по 8-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo 460 Gold (Cortex-A76) на 2200 МГц и 6 ядер Kryo 460 Silver (Cortex-A55) на 1800 МГц.

Производительность CPU
42
Производительность в играх
37
Энергоэффективность
74
Итоговая оценка
47

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Qualcomm Snapdragon 480 Plus
382974
Total score 382974
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
539
Multi-Core Score
1607

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 480 Plus c графикой Adreno 619

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8
Частота 2200 МГц
Техпроцесс 8 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 619
Архитектура Adreno 600
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X51
Поддержка 4G LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года
Класс Бюджетный
Номер модели SM4350-AC
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Plus

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 480 Plus или Snapdragon 665
2. Qualcomm Snapdragon 480 Plus или Snapdragon 730G
3. Qualcomm Snapdragon 480 Plus или Snapdragon 765G
4. Qualcomm Snapdragon 480 Plus или Snapdragon 720G
5. Qualcomm Snapdragon 480 Plus или MediaTek Helio G80
6. Qualcomm Snapdragon 480 Plus или Snapdragon 662
7. Qualcomm Snapdragon 480 Plus или Snapdragon 690
8. Qualcomm Snapdragon 480 Plus или Snapdragon 732G
9. Qualcomm Snapdragon 480 Plus или Snapdragon 750G
10. Qualcomm Snapdragon 480 Plus или MediaTek Dimensity 700
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры