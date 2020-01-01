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Snapdragon 625 против A12 Bionic

Snapdragon 625
Snapdragon 625
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Показывает в 8.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 4.6 раз выше пропускная способность памяти (34.1 против 7.46 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • На 25% выше частота процессора (2490 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 625
171
A12 Bionic +564%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 625
1032
A12 Bionic +186%
2954
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 625
н/д
A12 Bionic
405980

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 625 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Adreno 500 -
Частота GPU 650 МГц -
Ядер - 4
Количество ALU 96 -
FLOPS 124 Гфлопс 1000 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Да
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Сентябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MSM8953 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 625 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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