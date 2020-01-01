Snapdragon 625 против A12 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A12 Bionic
- Показывает в 8.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 4.6 раз выше пропускная способность памяти (34.1 против 7.46 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- На 25% выше частота процессора (2490 против 2000 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
171
A12 Bionic +564%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
1032
A12 Bionic +186%
2954
AnTuTu Benchmark 8
н/д
405980
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2000 МГц
|2490 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|Apple A12 Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 500
|-
|Частота GPU
|650 МГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|124 Гфлопс
|1000 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|2133 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3
Связь и сети
|Модем
|X9
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Сентябрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MSM8953
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 625
|-
Опрос
4 (44.4%)
5 (55.6%)
Всего проголосовало: 9
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