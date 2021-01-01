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Snapdragon 636 против Snapdragon 480

Snapdragon 636
Snapdragon 636
VS
Snapdragon 480
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 636 (с графикой Adreno 509) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 67%) баллов в AnTuTu 8 – 244K vs 146K
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 636
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 636
146803
Snapdragon 480 +67%
244695
CPU 62945 -
GPU 24483 -
Memory 30326 -
UX 27466 -
Total score 146803 244695

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 75.3 Mpixels/s -
Face detection 10.7 images/s -
Speech recognition 20.45 words/s -
Machine learning 15.45 images/s -
Camera shooting 9.79 images/s -
HTML 5 1.51 Mnodes/s -
SQLite 410.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 636 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 509 Adreno 619
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 720 МГц -
Вычислительных блоков 1 -
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 184 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X51
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2017 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM636 SM4350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 636 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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Комментарии

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