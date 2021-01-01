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Snapdragon 690 против Snapdragon 480

Snapdragon 690
Snapdragon 690
VS
Snapdragon 480
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 690 (с графикой Adreno 619L) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
  • Набирает больше (на 30%) баллов в AnTuTu 8 – 319K vs 244K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 690
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 690 +30%
319138
Snapdragon 480
244695
CPU 106188 -
GPU 62482 -
Memory 55313 -
UX 59570 -
Total score 319138 244695

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 690 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 8 нм 8 нм
TDP 6 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 619L Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков 128 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 692 Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51 X51
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM6350 SM4350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 690 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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Комментарии

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