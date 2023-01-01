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Snapdragon 7 Plus Gen 2 против Snapdragon 7 Gen 1

Snapdragon 7 Plus Gen 2
VS
Snapdragon 7 Gen 1
Snapdragon 7 Plus Gen 2
Snapdragon 7 Gen 1

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 (с графикой Adreno 725) и Snapdragon 7 Gen 1 (Adreno 644). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
  • Набирает существенно больше (на 95%) баллов в AnTuTu 9 – 1084K vs 557K
  • На 21% выше частота процессора (2910 против 2400 МГц)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 7 Plus Gen 2
vs
Snapdragon 7 Gen 1

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 255246 177123
GPU 360306 162367
Memory 212180 101455
UX 181395 120496
Total score 1084749 557030
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 18 FPS
Score - 3092

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Plus Gen 2 и Snapdragon 7 Gen 1

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.91 ГГц – Cortex-X2
3x 2.49 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 1x 2.4 ГГц – Cortex-A710
3x 2.36 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 2910 МГц 2400 МГц
Кэш L2 - 3 МБ
Техпроцесс 4 нм 4 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 725 Adreno 644
Архитектура Adreno 700 Adreno 600
Шейдерных блоков - 384
Версия Vulcan 1.2 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 3360 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X62 X62
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4400 Мбит/с До 4400 Мбит/с
Скорость загрузки До 1600 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2023 года Май 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7475-AB SM7450-AB
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

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