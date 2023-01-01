Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 (с графикой Adreno 725) и Snapdragon 7 Gen 1 (Adreno 644). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.