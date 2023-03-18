Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 GPU: Adreno 725

Adreno 725 Ядра: 8

8 Частота: 2910 МГц Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 17 марта 2023 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X2 на 2910 МГц, 3 ядра Cortex-A710 на 2490 МГц и 4 ядра Cortex-A510 на 1800 МГц.

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Обзор Производительность CPU 84 Производительность в играх 100 Энергоэффективность 94 Итоговая оценка 91

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 10099968 CPU 255246 GPU 360306 Memory 212180 UX 181395 Total score 10099968 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score 1225 Multi-Core Score 4052

Технические характеристики Подробные характеристики чипа Снапдрагон 7 Plus Gen 2 c графикой Adreno 725

Центральный процессор Архитектура 1x 2.91 ГГц – Cortex-X2

3x 2.49 ГГц – Cortex-A710

4x 1.8 ГГц – Cortex-A510 Количество ядер 8 Частота 2910 МГц Техпроцесс 4 нм

Графический ускоритель GPU Adreno 725 Архитектура Adreno 700 Версия Vulcan 1.2 Версия OpenCL 2.0 Версия DirectX 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Шина 2x 16 Бит Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек Объем До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Тип накопителя UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП Запись видео 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем X62 Поддержка 4G LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Скорость скачивания До 4400 Мбит/с Скорость загрузки До 1600 Мбит/с Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC