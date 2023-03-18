Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
- GPU: Adreno 725
- Ядра: 8
- Частота: 2910 МГц
Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 17 марта 2023 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X2 на 2910 МГц, 3 ядра Cortex-A710 на 2490 МГц и 4 ядра Cortex-A510 на 1800 МГц.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
84
Производительность в играх
100
Энергоэффективность
94
Итоговая оценка
91
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
10099968
|CPU
|255246
|GPU
|360306
|Memory
|212180
|UX
|181395
|Total score
|10099968
GeekBench 5
Single-Core Score
1225
Multi-Core Score
4052
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Снапдрагон 7 Plus Gen 2 c графикой Adreno 725
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.91 ГГц – Cortex-X2
3x 2.49 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|Частота
|2910 МГц
|Техпроцесс
|4 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 725
|Архитектура
|Adreno 700
|Версия Vulcan
|1.2
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 25.6 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X62
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 4400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1600 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7475-AB
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2