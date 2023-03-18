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Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
  • GPU: Adreno 725
  • Ядра: 8
  • Частота: 2910 МГц
Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 17 марта 2023 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X2 на 2910 МГц, 3 ядра Cortex-A710 на 2490 МГц и 4 ядра Cortex-A510 на 1800 МГц.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Обзор

Производительность CPU
84
Производительность в играх
100
Энергоэффективность
94
Итоговая оценка
91

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
10099968
CPU 255246
GPU 360306
Memory 212180
UX 181395
Total score 10099968
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
1225
Multi-Core Score
4052

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 7 Plus Gen 2 c графикой Adreno 725

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.91 ГГц – Cortex-X2
3x 2.49 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8
Частота 2910 МГц
Техпроцесс 4 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 725
Архитектура Adreno 700
Версия Vulcan 1.2
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП
Запись видео 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X62
Поддержка 4G LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 4400 Мбит/с
Скорость загрузки До 1600 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2023 года
Класс Средний класс
Номер модели SM7475-AB
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2

Сравнения с конкурентами

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5. Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 vs MediaTek Dimensity 8100
6. Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 vs Snapdragon 7 Gen 1
7. Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 vs MediaTek Dimensity 1080
8. Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 vs Snapdragon 8 Gen 2
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Комментарии

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Тимур 20 марта 2023 10:53
В Geekbench 5 набирает 1211/4023 баллов
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Тимур 18 марта 2023 17:26
Этот чип набирает больше 1млн баллов, это просто урезанный 8+ Gen 1.
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Алахсей 18 марта 2023 14:18
Какие 670000? Он миллион набирает, я скриншот видел.
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Kuvi 20 марта 2023 15:14
Пока ещё ни один телефон на этом процессоре не вышел в продажу. Все скрины это скорее всего фейк. Не будьте детьми пожалуйста.
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Иван 18 марта 2023 10:28
Bообще-то это не 7 Plus Gen 2. Пропустили обычный 7 Gen 2.
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Kuvi 20 марта 2023 15:15
7 gen 2 нету. Есть только 7 plus gen 2. И это ошибка не сайта.
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Anonim 21 марта 2023 21:29
Ну вообще-то 7 GEN 2 10 марта вроде как выкатили.
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