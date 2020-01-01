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Snapdragon 765G против A11 Bionic

Snapdragon 765G
Snapdragon 765G
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 765G (Adreno 620) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 765G
1798
A11 Bionic +30%
2346
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765G +1%
319115
A11 Bionic
316853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765G и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 750 МГц -
Ядер - 3
Количество ALU 192 -
FLOPS - 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7250-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765G -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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