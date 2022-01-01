Snapdragon 8 Gen 1 против A16 Bionic VS Snapdragon 8 Gen 1 A16 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Имеет на 2 ядра больше

Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 9 – 1046K vs 978K Преимущества Apple A16 Bionic На 15% выше частота процессора (3460 против 3000 МГц)

Более новый - выпущен на 9 месяцев позже

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 8 Gen 1 +7% 1046281 A16 Bionic 978271 CPU 249768 246572 GPU 448381 408723 Memory 172528 176151 UX 166045 146701 Total score 1046281 978271 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 8 Gen 1 8045 A16 Bionic н/д Stability 56% - Graphics test 48 FPS - Score 8045 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 88 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 42 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 89 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 114 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 40 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco F4 GT

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и A16 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2

3x 2.5 ГГц – Cortex-A710

4x 1.8 ГГц – Cortex-A510 2x 3.46 ГГц – Everest

4x 2.02 ГГц – Sawtooth Количество ядер 8 6 Частота 3000 МГц 3460 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A Кэш L1 - 256 КБ Кэш L2 1 МБ 32 МБ Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 4 нм 4 нм Количество транзисторов - 16 млрд.

Графический ускоритель GPU Adreno 730 Apple GPU Архитектура Adreno 700 - Частота GPU 818 МГц - Вычислительных блоков 3 6 Шейдерных блоков 768 - FLOPS 2236 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц 6400 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2796 x 1290 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Модем Snapdragon X65 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2500 Мбит/с - Скорость загрузки До 316 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация Дата анонса Декабрь 2021 года Сентябрь 2022 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8450 - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -