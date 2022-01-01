Snapdragon 8 Gen 1 против A16 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- Имеет на 2 ядра больше
- Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 9 – 1046K vs 978K
Преимущества Apple A16 Bionic
- На 15% выше частота процессора (3460 против 3000 МГц)
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|249768
|246572
|GPU
|448381
|408723
|Memory
|172528
|176151
|UX
|166045
|146701
|Total score
|1046281
|978271
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1224
A16 Bionic +54%
1886
Multi-Core Score
3795
A16 Bionic +39%
5273
3DMark
|Stability
|56%
|-
|Graphics test
|48 FPS
|-
|Score
|8045
|-
Игры
|PUBG Mobile
|88 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|42 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|89 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|114 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|40 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco F4 GT
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и A16 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3000 МГц
|3460 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|32 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 730
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 700
|-
|Частота GPU
|818 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|3
|6
|Шейдерных блоков
|768
|-
|FLOPS
|2236 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|6400 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2796 x 1290
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X65
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2021 года
|Сентябрь 2022 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8450
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|-
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