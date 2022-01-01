Snapdragon 8 Gen 2 против A14 Bionic VS Snapdragon 8 Gen 2 A14 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Набирает существенно больше (на 65%) баллов в AnTuTu 9 – 1199K vs 728K

Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже

Имеет на 2 ядра больше

Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 8 Gen 2 +65% 1199988 A14 Bionic 728067 CPU - 199661 GPU - 262671 Memory - 132086 UX - 136404 Total score 1199988 728067 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 8 Gen 2 1475 A14 Bionic +7% 1578 Multi-Core Score Snapdragon 8 Gen 2 +23% 4993 A14 Bionic 4072 Image compression - 174.85 Mpixels/s Face detection - 33.7 images/s Speech recognition - 95.65 words/s Machine learning - 95.8 images/s Camera shooting - 38.45 images/s HTML 5 - 4.59 Mnodes/s SQLite - 1060 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 8 Gen 2 +61% 12708 A14 Bionic 7882 Stability - 75% Graphics test - 47 FPS Score 12708 7882

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 2 и A14 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X3

4x 2.8 ГГц – Cortex-A715

3x 2 ГГц – Cortex-A510 2x 3.1 ГГц – Firestorm

4x 1.8 ГГц – Icestorm Количество ядер 8 6 Частота 3200 МГц 3100 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.5-A Кэш L2 1 МБ 8 МБ Кэш L3 8 МБ - Техпроцесс 4 нм 5 нм Количество транзисторов - 11.8 млрд. TDP - 6 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 740 Apple GPU Архитектура Adreno 700 - Вычислительных блоков - 4 Версия Vulcan 1.3 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X Частота памяти 4200 МГц - Шина 4x 16 Бит - Пропускная способность - До 42.7 Гбит/сек Объем До 24 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1, UFS 4.0 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2732 x 2048 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 60FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Модем Snapdragon X70 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2500 Мбит/с - Скорость загрузки До 316 Мбит/с - Wi-Fi 7 6 Bluetooth 5.3 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Ноябрь 2022 года Сентябрь 2020 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8550-AB APL1W01 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -