Snapdragon 8 Gen 2 против A14 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
97
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
78
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
96
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
91
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Набирает существенно больше (на 65%) баллов в AnTuTu 9 – 1199K vs 728K
- Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
- Имеет на 2 ядра больше
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|199661
|GPU
|-
|262671
|Memory
|-
|132086
|UX
|-
|136404
|Total score
|1199988
|728067
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1475
A14 Bionic +7%
1578
Multi-Core Score
Snapdragon 8 Gen 2 +23%
4993
4072
|Image compression
|-
|174.85 Mpixels/s
|Face detection
|-
|33.7 images/s
|Speech recognition
|-
|95.65 words/s
|Machine learning
|-
|95.8 images/s
|Camera shooting
|-
|38.45 images/s
|HTML 5
|-
|4.59 Mnodes/s
|SQLite
|-
|1060 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|75%
|Graphics test
|-
|47 FPS
|Score
|12708
|7882
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 2 и A14 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.2 ГГц – Cortex-X3
4x 2.8 ГГц – Cortex-A715
3x 2 ГГц – Cortex-A510
|2x 3.1 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3200 МГц
|3100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|1 МБ
|8 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|11.8 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 740
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 700
|-
|Вычислительных блоков
|-
|4
|Версия Vulcan
|1.3
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|4200 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|-
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1, UFS 4.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X70
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|7
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2022 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8550-AB
|APL1W01
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|-
Опрос
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