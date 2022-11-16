Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 15 ноября 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X3 на 3200 МГц, 4 ядра Cortex-A715 на 2800 МГц и 3 ядра Cortex-A510 на 2000 МГц.
Производительность CPU
97
Производительность в играх
100
Энергоэффективность
94
Итоговая оценка
98
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
1199988
|Total score
|1199988
GeekBench 5
Single-Core Score
1475
Multi-Core Score
4993
3DMark
3DMark Wild Life Performance
12708
|Score
|12708
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Снапдрагон 8 Gen 2 c графикой Adreno 740
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.2 ГГц – Cortex-X3
4x 2.8 ГГц – Cortex-A715
3x 2 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|Частота
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|Кэш L2
|1 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 740
|Архитектура
|Adreno 700
|Версия Vulcan
|1.3
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Частота памяти
|4200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Объем
|До 24 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1, UFS 4.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS, 4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X70
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|7
|Bluetooth
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2022 года
|Класс
|Флагман
|Номер модели
|SM8550-AB
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2