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Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 15 ноября 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X3 на 3200 МГц, 4 ядра Cortex-A715 на 2800 МГц и 3 ядра Cortex-A510 на 2000 МГц.

Производительность CPU
97
Производительность в играх
100
Энергоэффективность
94
Итоговая оценка
98
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
1199988
Total score 1199988
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
1475
Multi-Core Score
4993

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
12708
Score 12708

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 8 Gen 2 c графикой Adreno 740

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X3
4x 2.8 ГГц – Cortex-A715
3x 2 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8
Частота 3200 МГц
Набор инструкций ARMv9-A
Кэш L2 1 МБ
Кэш L3 8 МБ
Техпроцесс 4 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 740
Архитектура Adreno 700
Версия Vulcan 1.3
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X
Частота памяти 4200 МГц
Шина 4x 16 Бит
Объем До 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 3.1, UFS 4.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X70
Поддержка 4G LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с
Wi-Fi 7
Bluetooth 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2022 года
Класс Флагман
Номер модели SM8550-AB
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 888 против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
2. Apple A15 Bionic против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
3. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
4. MediaTek Dimensity 9000 против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
5. Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
6. Apple A16 Bionic против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
7. MediaTek Dimensity 9200 против Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
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Комментарии

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Юзер 22 ноября 2022 10:40
Біонік а16 самий мощний чіп.
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Сашка 18 ноября 2022 08:53
а выйдет 8 ген 2+, если да, то он будет сильнее а16 бионик.
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Дад 20 ноября 2022 10:31
Да нет, даже 8gen 1 мощнее a16 на где то 50-100к баллов в антуту, каждый процессор эпл становится мощнее на 100к баллов, да и снэп тоже далеко не ушли. 8gen 1 был 1 млн баллов, а в 8gen 2 1.1 млн баллов подойдя к dimensity 9000.
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Pisya 21 ноября 2022 08:10
Да не будет он мощнее, Antutu вообще не показатель мощности. Нужно смотреть результаты GeekBench.
0 Ответить
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Тимур 22 ноября 2022 12:41
Pisya, Гикбенч это тестирования ядер, а не тестирования видеоускорителя , так что гикбенч ничего не решает.
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Даниил 16 ноября 2022 19:23
Он был анонсирован 15 ноября.
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