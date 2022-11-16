Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 15 ноября 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X3 на 3200 МГц, 4 ядра Cortex-A715 на 2800 МГц и 3 ядра Cortex-A510 на 2000 МГц.